Acontece no dia 23/2, a reunião do Clube do Chá com almoço e conversa descontraída

#Segundouuuu

Parabéns para os aniversariantes do dia 20/2; Sarah Moreira Area Leão, Gorete Sampaio, Rachel Albuquerque M Nogueira, Alice Raposo, Maria João Santos, Debora Luanne, Geronimo Junior, Aline Lima, Orlando Sa, Thaizys Val, Olly Camylla, Marco Assunção, Walisson Rodrigues, Manin Rego Damasceno, etc. Saúde & Paz!!!

#Terça-Feira

Parabéns para os aniversariantes do dia 21/2; Claudia Claudino, Renato Rocha, Maria Socorro Moura Carvalho, Rossana Freire, José Junior, Claudia Brandão de Oliveira, Maryland Bezerra, Waldimar Santos Rocha, Mário Roberto P. de Araújo, Vera Noraes Sousa, Gerardo Vasconcelos Mesquita, Lia Pereira, Alda Alda Maria Neiva Veloso, Lindomar Amâncio, Louise de Azevedo, Patrocínio Landim, Maria de Fátima Marques Lopes etc. Felicidades!!!

#Quarta-Feira

Parabéns para os aniversariantes do dia 23/2; Weslley Sales, Rivânia Carvalho Luz, Alexandre Sá Oliveira, Jane Rodrigues, Ricardo Totte, Clóvis Rebelo Alencar, Fábio Mesquita, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 19/2; Eduardo Rego, Wal Plácido, Aristides Andrade, Angelica Carvalho, Jéssica Mendes, Marcelo Albuquerque, Lisiane Rodrigues Ventura Ribeiro, Evangelina Guerra, Brenda Melo, Gina Bezerra, Luiza Margarida, Lucimar Santos Filho, Samuel Wallace, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 18/2; Sidh Ribeiro, Priscilla Raquel, Amanda Carvalho, Francisco Tabachine, Kauan Silva, Carlos Eduardo, Bruce Robson, João Luis Alves Costa, Bruno Lira, Liduíma Amorim, Danielle Moura, Claudia Pontes, Karla Carvalho, etc. Felicidades!!!

#Eleição



#Festa

A nossa badalada festa vai acontecer em março: eu (Luciêne Sampaio) e a querida amiga Katia Cristina (Katia Poderosa) aguardamos a data com todos os detalhes do evento, para começarmos a divulgação. Imperdível!!!

O ex-presidente da Associação das Defensoras e Defensores do Estado, João Batista Viana do Lago Neto, é um dos nomes junto aos Defensores Públicos e lideranças políticas na eleição para Defensor Público Geral, que vai acontecer no dia 24/2/2023. Chics!!!



#Viagem - Um click do empresário e engenheiro José Filho Nunes curtindo dias em viagem internacional. "Com suas Mesquitas e sua Medina, a milenar cidade de Marrakech que significa Terra de Deus, possui uma cultura e hábitos completamente diferentes ao nosso cotidiano. Vale muito à pena conhecer. #marrakesh #marrocos #medina #riad" José Filho. Chics!!!







#Carnaval - Um click dos queridos Gisela Freitas & Átila Lira curtindo o Carnaval em Recife. Chics!!!







#Festa - Um click da querida da Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium - em festa badalada. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 18/2; Priscilla Raquel!!! Na foto em #tbt de Café badalado, ganhando presente da Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, e eu (Luciêne Sampaio) com look Via Neide - by Neide Moura. Chics!!!

#Parabéns - Um click dos queridos Lina Portela & Pedro Portela Filho, que comemoraram o aniversário de 1 Ano da Pet Prada. Com a presença das amiguinhas da Prada; Lolla, Gucci e Chanel, familiares e amigos de Liana & Pedro, que embarcam em março para curtirem dias de férias no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Chics!!!







#BodasdeErva #39AnosdeFelicidades - Um click dos queridos Liana Portela & Pedro Portela Filho, que completaram 29 Anos de uma feliz união conjugal. E no dia 18/2 a fofinha pet Prada do casal completou 1 aninho. Chics!!!













