A otorrino Marina Santos Magalhães e o advogado Alexandre Magalhães viajam no início de março para Portugal, vão participar do 'SIM' dos queridos Marta Vasconcelos & Vitor Maganinho. Chics!!!

#Ilha

Os médicos Cerqueira Dantas & Érika Silva, Aloísio Luz & Priscilla Karinne aproveitam os dias de férias na Colômbia, na ilha de Cartagena. Chics!!!

#BlocodoPoeta

O tradicional Bloco de Carnaval de Teresina Sanatório Geral, que se tornou popular por 17 edições, não se apresentará em 2023, mas muitos amigos artistas se reuniram e vão realizar o Bloco do Poeta, acontecerá no sábado (11), de 16h às 22h, na praça da Igreja São Benedito, em homenagem ao famoso bloco - by Jorginho Medeiros. A realização é da produtora artística Soraya Guimarães, Jorginho Medeiros e Francisco Pellé, com direção artística de Arimatan Martins, o Bloco do Poeta, vai acontecer no Espaço Casa Soraya Guimarães, com muitas marchinhas e homenagens a Gal Costa etc. Imperdível!!!

#Aguardem

A nossa badalada festa vai acontecer em março: eu (Luciêne Sampaio) e a querida amiga Katia Cristina (Katia Poderosa) aguardamos a data com todos os detalhes do evento, para começarmos a divulgação. Imperdível!!!

#Sextouuuuu

Para os aniversariantes de hoje (10); José Mendes Ribeiro, Paulo Roberto Camilo Silveira, Adriana Fortes Rebêlo, Fábio Gomes, Fabi Eufrazio, Gardênia Lopes, Fernando Modesto, Cyntia Freitas, etc. Saúde & Paz!!!

#Divulgação

Em tempos de Redes Sociais, ainda é glamouroso ser divulgado pelos Colunistas Sociais dos Estados - e pelos Colunistas das Associações do Brasil - Febracos - by presidente Ovadia Saadia, etc. #FicaDica!!!

#Férias - Um click da querida Magnólia Soares de Macedo com o amigo Leonardo, a nora Danielly e o filho empresário Igo Macedo, curtindo viagem de férias em Fortaleza/Ceará. Chics!!!







#80Anos - Parabéns para o aniversariante do dia 9/2; Dr. Roosevelt Furtado!!! Foto o aniversariante com a esposa a dentista Isabel Elisa e os filhos Vinicius, Selma, Marta e Roosevelt Filho. Chics!!!





#Medicina - Um click na empresária Natália Thais Viana - by loja Wife Home, passou no curso para medicina. Linda&Chic!!!







#Domingouuuu - Um click com os empresários Ana Cláudia & Waldecy Matos em encontro de amigos no domingo em restaurante badalado. Chics!!!







#Amigas - Um click das empresárias Neide Moura - by Via Neide e Valdenê Albino - by Noroeste em aniversário badalado em ritmo de Carnaval. Chics!!!

#Parabéns *Para o aniversariante do dia 9/2; João Vicente Claudino!!! Fotos de #tbt's de viagens realizadas com a esposa a querida Josi Carlos Claudino, em Mendoza/Chile, Morro de São Paulo, Pequim, Jafa, Paris, Rio de Janeiro, etc. Chics!!!











