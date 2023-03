#25Anos

O Rotary Club de Teresina Rio Poti vai comemorar o 25º Aniversário no dia 1º/4, com festa em um restaurante badalado de Teresina, organizado pelo presidente Antônio Alves. Chics!!!

#PrêmioNacionaldeInovação

As inscrições são gratuitas e seguem até hoje (31) no endereço eletrônico: https://www.premiodeinovacao.com.br/ - do Prêmio Nacional de Inovação (PNI) - é a principal iniciativa de reconhecimento e estímulo à prática de inovação no país. A premiação busca contribuir com o processo de aprendizado e possibilitar troca de experiências, auxiliando na identificação de pontos fortes e oportunidades de melhorias em inovação e gestão da inovação. Imperdível!!!

#Congresso

O oftalmologista César Vilar participa neste fim de semana em Salvador, do Congresso Norte Nordeste de Oftalmologia, e vai compartilhar a sua experiência profissional no evento. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (31); Diego Oliveira, Rita De Cássia Rosendo, Sanderland Ribeiro, Pedro Costa, Patricia Monte, Gledson Santos, Luís Gabriel Silva de Almeida, Márcio Aragão, João Carlos Siqueira Filho, Dalmir Gomes -Altec Studio, Cicero Andrade, Allisson Bacelar, Sáude & Paz!!



#PaixãodeCristo2023 - Um click do Ator Piauiense - Jésus Carvalho, que aparece como Jesus em primeiras imagens do VT da Paixão de Cristo do Piauí, que será realizada nos dias 5, 6 e 7/4, no Monte Castelo. Imperdível!!!







#Sextouuuuu - Parabéns para o aniversariante de hoje (31); Diego Oliveira - by Grupo Geraldo Oliveira!!! Lindo&Chic!!!







#Condomínio Royal Ville - Um click do empresário e engenheiro José Nunes Filho - by Construtora Estrutural, que esteve em viagem conhecendo a arquitetura, cultura e hábitos da milenar cidade de Marrakesh / Marrocos. Chics!!!







#OfertãodeQuaresma - Um click com as queridas a decoradora Naty Silveira, e a Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, que está com maravilhosas ofertas para a Semana Santa. Não deixe de conferir. Imperdível!!!







#Filho&Pai - Um click em Arthur com o pai o empresário Rondinelle Albino curtindo o fim de semana em família. Chics!!!







#Estilo - Um click da querida Marília Veras Bona em reunião do Lótus Clube de Teresina no estilo Alphas Modas Teresina - by Pastora de Brito. Chics!!!







#Sextouuuuu - Parabéns para o aniversariante de hoje (31); João Carlos Siqueira Filho!!! Na foto com a namorada a Promotora de Justiça - Valéria Chaib.Lindos&Chics!!!







#Amigas - Parabéns para Conceição Cavalcante, que comemorou com os familiares e amigas o seu aniversário no fim de semana. Na foto com a filha Mayra Cavalcante e as amigas a enfermeira Lourdes Batista e a empresária Francisca Pereira - by Óticas Retina. Chics!!!









