Arquiteto Roosevelt Cavalcante assina o projeto de comunicação da IX Feijoada do Péricles

O arquiteto Roosevelt Cavalcante assina todo o projeto de comunicação gráfica e visual da IX Feijoada do Péricles, que acontecerá no dia 25/5, no Espaço Coco Bambu. A camisa começará a circular. Chics!!!

As sócias do Clube do Chá se reunirão para celebrar a Páscoa, no dia 27/5, na residência da querida Lúcia Silveira. Chics!!!

A querida Valdenê Albino aproveita uns dias em Sampa, em companhia da filha, a médica Renata Albino, em um belíssimo apartamento da família na capital paulista. Chics!!!

Já as queridas, Zelita Melo com a filha Polyana Melo, aproveitam uns dias de compras e do frio de Sampa, para as suas belíssimas lojas FIL-À-FIL Couture em Teresina. Chics!!!

As sócias do Granf Clube - by presidente Ana Paula Coimbra Ramalho, já agendou o próximo encontro do Clube: um animado Arraiá do Granf, na residência da querida Tânia Miranda. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (20); Hélida Ferreira Correia Lima, Ana Lúcia Da Silva, Rosarinha Bona Coutinho, Ulisses Neto, Milana Cardoso, Deisiele Rocha, Denison Duarte, Inácio Eustórgio, Merces Santos, Daisy Martins, Portala Piauiense, Rafael Barradas, Olivan Freitas, Mayara Bastos, Edson LIma Vieira, etc. Saúde & Paz!!!

A décima edição da tradicional Carneirada do colunista Beto Loyola acontece no dia 28/5, a partir do meio-dia, no Clube da OAB/PI. Contará com a presença de nomes renomados da sociedade. Imperdível!!!

#DiadasMães-As sócias do Granf Clube se reuniram na noite de 17/5, em restaurante badalado para comemorar o Dia das Mães em grande estilo, e as anfitriãs foram as queridas Joice Nunes, Lina Rosa Carvalho e Remédios Nery. Grazie Pelo convite. Chics!!!









Um click das queridas Joyce Nunes, Lina Rosa Carvalho e Remédios Nery em reunião do Granf Clube. Chics!!!



#Alpha Modas - Um click da querida Gisela Ximenes no estilo Alpha Modas - by Pastora de Brito, com a querida Tânia Miranda em reunião do Granf Clube. Chics!!!



#LótusClubedeTeresina -Na noite de 18/5 as queridas Gracinha Monteiro, Rosa Dantas, Julia Moita e Claudete Monteiro, foram as anfitriãs da reunião do Lótus Clube de Teresina, em buffet badalado. As queridas Waldelina Crisanto e Ana Eulálio são as mais novas sócias do Lótus Clube de Teresina, empossadas na reunião da noite de 18/5, como madrinha a ex-presidente do Clube Nailza Meneses. Grazie pelo convite. Chics!!!





#ArraiádoGranf-As sócias do Granf Clube-by presidente Ana Paula Coimbra Ramalho, já agendou o próximo encontro do Clube; um animado Arraia do Granf, na residência da querida Tânia Miranda. Chics!!!









