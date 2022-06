As camisas da Caminhada da Fraternidade estão à venda em vários pontos de Teresina

#27ªCaminhadadaFraternidade

As camisas personalizadas da Caminhada da Fraternidade estão à venda em vários pontos de Teresina, no valor de R$ 25,00. Para concretizar a aquisição, basta procurar as Paróquias da Arquidiocese ou o Bazar Central, na sede da ASA (Centro Pastoral Paulo VI). Antes realizada nas manhãs de domingo, esta edição acontecerá na tarde de sábado (11), com concentração prevista para às 16h, no adro Igreja de São Benedito. Após a Santa Missa, terá início o percurso que será animado pela banda Melhor de Três, seguindo até a Arena do Teresina Shopping onde os caminheiros poderão participar do ‘show’ com a banda católica Colo de Deus. Imperdível!!!

#Livro

A governadora Regina Sousa prestigiou o lançamento do livro “Vida e Missão de Dom Augusto Alves da Rocha”, na sexta-feira (3), na Fundação Cultural Cristo Rei / Museu Dom Avelar Brandão Vilela. Dom Augusto (88 anos) é natural do município de Bertolínea, consagrado biso Arquidiocese de Picos e, desde 2010, é bispo emérito de Floriano. Chics!!!

#AbertasasInscrições

O 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo irá premiar as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios. “Infelizmente, o Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa de 2021, realizado pelas Repórteres sem Fronteiras, mostra que o jornalismo está total ou parcialmente limitado em 73% dos países. Um país com imprensa livre é um país com educação e empreendedorismo fortalecidos. Com mais esta edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, queremos reconhecer esta importância fundamental da imprensa para o apoio e orientação dos pequenos negócios”, destaca o presidente do Sebrae, Carlos Melles. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6); Malena Gonçalves. Fatima Oliveira Simeao, Maria Creuza Martins, Nerval Junior, Joelma Moura Carvalho, Sandro Abrantes, João Rodrigues, Dayann Leal, Sandro Abrantes, Giih Lovato, Tatiana Sobral, Jefferson Adjames Corina, Jean Dias, Cintia Borges, Milena Castro, Soraya Castello Branco, Lucile Moura, Jhonatas Nunes, Fabya Baratta, Faena Couto, Diego Viana, Dina Falcão Costa, João Batista Teles, Neto Lopesa, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 5/6; George Macêdo,Antonio Francisco Costa, Benjamim Carvalho, Marcelo Melo, Narciso Oliveira, Felicidade Caminha, Rackel Meneses, Jonathas Nunes, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 4/6; Samara Conceição Rodrigues, Tayrone Santos Tupinamba, Evandro Guerra, Ylton Costa Lopes, Ana Célia Aragão, Luciano Coelho, Penelope B Penelope, Tiago Santiago, Luciano Coelho, Maria Clara Dantas, Ceiça Souza, Vereador Rodrigues, etc. Felicidades!!!







#Family - Um click dos queridos Regina Marques & Francisco Marques com os filhos, noras e netos reunidos: Victor Cortez, Manuela Marques Cortez, Heitor Cortez, Júlia Magalhães Marques, Marques Filho, Igor Marques, Paula Caldas Marques e Luana Marques. Chics!!!







#MêsdosNamorados — O Lojão do Peixe Premium — by Marinalda Oliveira, realiza sorteio no Mês dos Namorados: a cada R$ 150,00 em compras na loja, você concorre a um jantar especial no Dom Nelore Leste. Imperdível!!!







#Family — Um click de Maria Alice com a Mãe Alexsandra Diniz, e Ernani Filho em casamento badalado. Chics!!!

#ArraiádoGranf

As sócias do Granf Clube — by presidente Ana Paula Coimbra Ramalho, realizaram um animado Arraiá do Granf, na residência da querida Tânia Miranda. Uma noite bem animada: com as presenças dos maridos das sócias, convidados, música animada, comidas deliciosas, etc. E viva Santo Antônio, São João e São Pedro. Chics!!!













