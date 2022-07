#ChádeBebê

Da esperada Isabel, filha do casal Danielle Vilarinho e do médico oftalmologista Mateus Vilar, aconteceu com a presença dos familiares. Aproveitaram o evento para comemorar também o aniversário de Danielle. Parabéns!!!

#LionsClube

A nova diretoria do Lions Clube de Teresina Afonso Mafrense foi empossada: e o novo presidente é Elesbão da Cunha Alcântara e a diretoria atuará no Biênio 2022/2023. Chics!!!

#Exposição

O Banco do Nordeste está com uma exposição aberta, na Galeria de Arte do Mercado Velho, até 31/8. Artistas da mostra, es Fernando Costa, Mestre Expedito, Nonato Oliveira, Torquato Neto, etc. A exposição faz parte das comemorações aos 70 Anos do BNB. Imperdível!!!

#Inscrições

As inscrições para o Fest Florart Piauí serão realizadas presencialmente até o dia 22/7, na Central de Artesanato Mestre Dezinho. Serão 33 vagas para evidenciar a cadeia produtiva dos artesãos e floricultores piauienses. O evento será realizado entre os dias 5 e 7/8, no espaço de eventos da Ponte Estaiada de Teresina. Informações: (86) 99498.9662. Imperdível!!!

#RotaryClube

O advogado Marcílio Costa Soares, foi eleito presidente do Rotary Clube Teresina Norte para o ano Rotário 2022/2023. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (15); Anna Andrade, Ticianny Machado, Rosângela Soares Vilanova, Simone Morais, Arlan Alves, Keila Bertoldo, Roberto Filho, Carlos Junior, Adriano Artemetal, Edvaldo Meneses, Lurdinha Nunes, Christiane Pereira de Sousa, Liana Aragão, etc. Saúde & Paz!!!



#Título - Aconteceu no sábado (9), a Sessão Solene de entrega do Título de Cidadania Parnaibana e da Medalha do Mérito Legislativo “Vereador Alcenor Candeira” - ao empresário Junno Pinheiro Campos de Sousa. Ele é o idealizador e proprietário do Grupo Velho Monge que engloba a VM Marina Club. O empreendimento náutico construído às margens do Rio Igaraçu, no Bairro São José. Na foto com a esposa Denyse Campos. Chics!!!







#Amigas — Um click de Lourdes Batista com a amiga Moema Barradas, passaram o fim de semana em Florianópolis. Na foto as amigas na Ilha da Magia/SC. Chics!!!







#Family — A empresária Iraceara Soares — by Colégio Einstein reuniu os filhos Dr. Jocerlano Sousa, José Filho — by Construtora Estrutural e Fabrício Santos, netos e noras no dia do seu aniversário (11/7). Parabéns!!!







#Evento — Hoje (15) o ex-senador e empresário, João Vicente Claudino (Podemos) vai está com o pré-candidato a governador Sílvio Mendes (União Brasil), e o ministro Ciro Nogueira (Progressistas), ele dará o apoio em evento que será realizado na zona leste de Teresina. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante de hoje (15); Ticianny Machado!!! Na foto com a querida Liana Mota em Arraiá das Maravilhosas. Chics!!!







#Parabéns — Um click das queridas Drª Lusani Moura com a amiga empresária Neythania Barbosa, que aniversariou no dia 11/7, e reuniu familiares e amigos em grande estilo em sua belíssima residência no Alphaville. Chics!!!

















