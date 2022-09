#DiadoContador

No dia 22/9 foi Dia do Contador envio 'Beijos Especiais' para os queridos Zilton Lages (responsável pela contabilidade da minha empresa há 26 Anos), José Raulino Filho, José Corsino, José Lopes Castelo Branco, Antônio das Neves, etc. Eles são especiais na vida e no dia a dia da Contabilidade de várias pessoas e empresas em Teresina. Parabéns!!! Chics!!!

#ModaParaíba

Até sábado (24), você pode aproveitar as ofertas do Liquida Moda Paraíba. São preços especiais nas sessões de confecções, calçados, tecidos etc. O cliente ainda pode parcelar tudo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba e em 12 vezes nos demais cartões. Imperdível!!!

#OAB/PI

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Piauí, através do presidente Celso Barros, realizou a solenidade de posse da nova diretoria da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo. A posse aconteceu no dia 21/9, mesmo dia em que se comemora nacionalmente o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O presidente da Ordem, Celso Barros, destacou que é de extrema importância ter na inclusão, a Bandeira da Ordem. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (23); Marcus Vinícius Andrade Souza, Rialtini Marreiros, Matheus Dantas, Efrém Ribeiro, Leonardo Magalhães Ribeiro, Idalina Dantas, Idria Portela, Simone Pereira, etc. Saúde & Paz!!!

#MickeyMouse

No dia 25/9, o garoto Dom completará o primeiro aninho, e o tema da festa será 'Mickey Mouse', filho dos empresários Dani Carvalho & Reginaldo Carvalho, que receberão os convidados em grande estilo. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Family - Parabéns para a querida Renata Albino (21/9)!!! Que comemorou a data no Rio de Janeiro com a família reunida. Chics!!!



#SPA - #NoitedoRock - Um click da querida Honorina Paes Landim com as participantes do seu famoso #SPA, realizado de segunda a domingo em grande estilo - com um primor em todos os detalhes impecáveis. Na foto com as queridas, Rivanda, Angélica, Ceiça, Belisa, Honorina, Savina, Ingrid, Helenice, Magnolia, Margareth e Marília, em noite de festa animada Um Sucesso. Chics!!!







#DiadeVisita - Com as queridas e jovens empresárias, Conceição Santana e Isabella Almeida, em conversa animada no Dom Nelore Leste. Chics!!!



#ClubedoChá - Um click das queridas, Lina Josefina Castelo Branco Lages, Vânia Guerra, Marize Barbosa, Vera Lobão, Sinhã Aragão, Conceição Rêgo e Miriam Rego Furtado, etc., na cobertura da dentista Lina Josefina Castelo Branco Lages. Chics!!!

#Family - Um click de Fernanda Carneiro, Eliene Carneiro & Júnior Carneiro, Arthur Carneiro, João Batista & Kelly Carneiro, Maria Flor e João Batista em dias de férias em Trancoso / Porto Seguro / Bahia / Brasil. Chics!!!



Parabéns para a Cirurgiã Dentista, Rossandra Melo!!! Na foto com a amiga advogada Elaynne Alves Abreu. Lindas&Chics!!!









