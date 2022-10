Caminhada do Outubro Rosa 2022 acontecerá dia 9/10, com saída da Ponte Estaiada

#OutubroRosa

A querida Liana Portela, Madrinha do Outubro Rosa 2022, estará à frente da Caminhada do Outubro Rosa 2022 que acontecerá dia 9/10, com saída da Ponte Estaiada até o Teresina Shopping. O médico mastologista Luiz Ayrton Santos, no mesmo dia estará na Tendas Educativas tirando dúvidas sobre o Câncer de Mama e saúde em geral. Imperdível!!!

#RotaryClubedeTeresina

O Rotary Club de Teresina Piçarra confirmou o apoio para a atleta da Associação Fraternidade — “O amor é a resposta”, Maysa Silva. A judoca de 12 anos é campeã piauiense na categoria Sub-13, até 40 kg, e faturou a medalha de ouro no último Norte-Nordeste. Ela receberá passagens e ajuda de custo do Rotary para participar do Campeonato Brasileiro de Judô, que será realizado no dia 14/10, em Curitiba, Paraná. Chics!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (3); Lorena Gaioso, Joaquim Do Arroz, Giselia C. Clayton, Claudio Roque, Letícia Pereira, Wilna Jorge, Jorge Batista Filho, José Raulino Castelo Branco Filho, Aroldo Francisco, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 2/10; Priscila Andrade Monteiro, Brito Junior, Deuzilene Santos, Naiana Naninha, Nayana Vilhena Teive, Idoval F Silva, Éderson Vinicius Borges, Manoel Camarço, Perpetua Alencar, Pablo Santos, Adalgisa Moraes Souza, Vicente Gomes, Luciano Falcão, Eduardo Crispim, Jhamille Wellenn Almeida, Cristina Castelo Branco, Carolinne Paiva, Elisângela Araújo, Rossiney Milhomem, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 1/10; Thiago Coelho, Maria De Fátima Leitão, Jeremias Pereira, Geysa Silva, Junior Francisco, Jacieny Dias, Mario Rodrigues Capitão, Isabel Magalhães,Vyrna Santos, Lucilene Mesquita, Jex Xavier, Larissa Silveira, Manu Carvalho, Ana Graziela Amorim, Ismael Alcobaça, Zelinda Reis, Maria José Ayres, Carlos Portela, Maria do Rosário Barbosa, Margareth Martins, Iraildo Lima, etc. Felicidades!!!

#BodasdeBronze

No dia 2/10, Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana celebraram 51 Anos de feliz união conjugal, com filhos e netos maravilhosos. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Amor - Parabéns para o aniversariante do dia 28/9; Dr. Carlos Tajra!!! Na foto com a esposa Rafaella Vitale, têm dois belíssimos filhos: Guilherme e Isabella. Chics!!!







#Fé - "Agradecendo a Deus, rezando pelos Doadores de Órgãos. Pedindo Bençãos e luz eterna para o doador cadáver que me fez ter uma nova chance de vida. Afirmando aos que sofrem com a insuficiência renal que o TX é uma realidade feliz. Com padre Antônio Cruz celebrante, e a amiga Maria Elizabeth Veras na Capela do HGV." Alda Veloso. Chics!!!







#Ensaio - Um click da engenheira mecânica Marianne Macêdo Pádua Vilar e o médico oftalmologista César Vilar felizes com a chegada da filha Maria Laura. Chics!!!!

#Family - Parabéns para a querida Maria da Gloria Nery Costa!!! Que reuniu familiares e amigas em grande estilo. Fotos Magal. Chics!!!







