Campanha Visite o Litoral do Piauí foi lançada dia 23/6.Ação evidencia belezas do litoral

#VisiteoLitoraldoPiauí

Ação planejada para evidenciar as belezas do litoral, a Campanha Visite o Litoral do Piauí foi lançada no dia 23/6. Com a proposta é divulgar as belezas do estado por meio das Redes Sociais ou da TV Aberta. Segundo o coordenador de Comunicação Social do Estado, Allisson Bacelar, a proposta é ampliar a visibilidade do litoral e incentivar o Turismo Regional. Chics!!!

#TeresinaShopping

O querido Franklin Pires lançará o seu mais novo filme “Terra Querida” no dia 28/6, às 10h, e será apresentado no Cinema do Teresina Shopping. Imperdível!!!

#FestivalGiraSol

Iniciou no Teresina Shopping a venda dos ingressos em loja física para o Festival GiraSol, e funcionará das 10h às 22h, mesmo horário de funcionamento do ‘shopping’. Além da loja física, é possível adquirir os ingressos ‘online’ através do site Ingresse.com. O Festival GiraSol acontece no Teresina Shopping, nos dias 17 e 18/9, com oito atrações nacionais e 10 atrações piauienses: já estão confirmados para o Festival GiraSol: Baiana System, CPM22, Frejat, a cantora Duda Beat, Alceu Valença e o grupo Lagum, etc. Imperdível!!!

#SeteCidades

O Parque Nacional de Sete Cidades comemora 60 Anos, com 7.700 hectares, e recebeu o Desafio das Opalas, prova de Mountain Bike, que aconteceu no domingo (26), valendo pela 5ª etapa do Campeonato Piauiense de Mountain Bike Cross Country. Chics!!!

#Segundouuuu



Parabéns para os aniversariantes de hoje (27); Tamar Campos, Marilia Bezerra, Marcia Soares, Maria Lima, Marco Antônio Felipak, etc. Felicidades!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 26/6; Moises Pimentel, Cibele Ferreira, Victória Mello, Hérlon Moraes, Tânia Macedo, Thamyres Costa, Lidia Rosa, Antonio Julio Caribe, Jacyene Costa, Abime São Paulo Abime, Vera Lucia Tabach, Dennis Proença, Paulo Cortellazzi, Marcelo Burlamaqui, Pollyana Campelo, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 25/6; José Filho, Erlândio Sampaio, Teresa Cristina, Mauricio Moura, João Eulálio de Pádua, Ingrid Leite, Elinete Santos, Ana Lúcia Aninha, João Pierote, Renata Veloso Mendes, Denise Noronha Evangelista, etc. Saúde & Paz!!!!

A IX Feijoada do Péricles acontecerá em grande estilo no dia 25/6, no Espaço Coco Bambu. Atrações; Flávio Moura e Soraya Castelo Branco, os ‘shows’ de Lilly Araújo e da banda 100% Só pra Sambar. Fotos Tibério Helio e equipe. Imperdível!!!









#Sábado - Parabéns para o aniversariante do dia 25/6; José Filho - by Construtora Estrutura!!! Na foto com os pais José Nunes e Iraceara Soares. Chics!!!







#Family — Parabéns para a querida amiga aniversariante de hoje (27); Marcia Soares!!! Na foto com o filho Joseph Soares, que aniversariou no dia 20/6, a nora Carol Zayas e a neta Isabella. Chics!!!







#LoveAgainParty - O empresário Iran Felinto e equipe realizaram a 6ª Edição do evento Love Again Party no dia 25/6 em grande estilo: com música, amor & festa. Arrasou. Na foto os amigos Antônio de Carvalho e Yuri Ferreira Sampaio Almeida. Ao som de Kvsh, Bhaskar, etc. Amei. Chics!!!

















