Coluna Prisma: Confira os destaques desta segunda-feira 10/04/2023

#Desembargadora

A juíza Basílica Alves ingressou no TRT/22 como magistrada em 1996, foi nomeada como a nova desembargadora do TRT/22. A magistrada é titular da 4ª Vara do Trabalho de Teresina e também atua como juíza convocada: foi promovida pelo critério de antiguidade. A nomeação, assinada pelo presidente do Brasil - Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada no Diário Oficial da União do dia 5/4. Chics!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (10); Paula Padua, Ivan Gois, Andrei Costa, Ursula Cavalcante, Luizão Paiva, Rogério Holanda, Edivan Júnior, Jr Magulas Ribeiro, Francisco Jose Sobral Silva, Cláudia Martins Teles Costa, Josélia Leão, Júnior Triballes, Rafael Pretitude, Yuri Ribeiro, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 9/4; Jesus Rodrigues Alves, Wesley Cauã, Edna Melo Almeida Melo, Raquel Monteiro, Mara Luciana, Francisco Borges, Marinete Rosado Soares, Montgomery Carvalho, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 8/4; Sílvio Dulce Brito, Thaís Helena, Marta Rocha, Fábio Sérvio, Leninha Aragão, Robert Pedrosa, R J. Sá Mousinho, Jefferson Neves, Gadelha Filho, Geisa Brandão, Leninha Aragão, etc. Felicidades!!!

#Confirmados

O nosso badalado almoço - "Gente é pra Brilhar", que vai acontecer em grande estilo no dia 18/Abril/2023, no Zio Cucina Teresina - Restaurante Italiano, na Av. Ininga - 717. Convidados que já confirmaram: Vânia Guerra, Josélia Dantas, Claudete Monteiro, Rosa Dantas, Fernanda Carneiro, Conceição Carcará, Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão, Eugênia Lima, Francisca Brito, Honorina Paes Landim, Lourdes Batista, Pastora de Brito & Luiz Galvão, Francisca Pereira, Magnólia Soares de Macedo, Marinalda Oliveira, Regina Marques, Kátia Cristina, Regina Célia Bezerra, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Dinah Frota, Joice de Farias Viana Nunes, Delcy Marques & Carlos Salinas, Clara Marques, Iraceara Nunes, Joilza Leitão, etc. Imperdível. Chics!!!

#Almoço

O nosso badalado almoço - "Gente é pra Brilhar", que vai acontecer em grande estilo no dia 18/Abril/2023, no Zio Cucina Teresina - Restaurante Italiano, na Av. Ininga - 717. Confirme a sua presença no meu celular (86) 99444.0742. Imperdível. Chics!!!



#Estilo - Um click da empresária e curadora de moda - Liana Tapety. Linda&Chic!!!







#Estilo - Um click dos queridos Liana Tapety & Marcelo Tapety curtindo lugares badalados no Rio de Janeiro. Chics!!!





#DiadeVisita - Um click do empresário Sílvio Leite, que recebeu a visita de vários amigos em seu apartamento. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridas Alda Caddah e Elisa Ferraz em evento badalado. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridos Valdenê Albino, Gorete Leal e Zelita Melo em reunião badalada. Chics!!!







#Praia - Um click com as queridas Francisca Brito, Eugênia Lima e Honorina Paes Landim, em restaurante badalado. Chics!!!







#SemanaSanta - Um click com as queridas Jayanna Rackell Moura Soares - empresária e produtora, Daniela Parente - dentista, Marilia Lages - advogada, Rosa Daniele - empresária e Alex Lacerda gestor público. Chics!!!







#Caribe - Um click dos queridos Lavínia Brandão & Nelson Nery Costa em praia badalada. Chics!!!









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no