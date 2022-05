Começou (1º/5), e seguirá até terça (3), a tradicional Invenção de Santa Cruz dos Milagres

#SantaCruzdosMilagres



Começou no domingo (1º/5), e seguirá até terça (3), a tradicional Invenção de Santa Cruz dos Milagres. Hoje (2), acontece a recitação das 100 Aves Marias às 19h. Na terça-feira (3), os exercícios espirituais terão início às 5h30. A Missa solene em comemoração aos 50 Anos de vida sacerdotal do Arcebispo de Teresina Dom Jacinto Lopes foi inserida na programação da Invenção de Santa Cruz dos Milagres, no domingo (1º/5). Amém!!!

#MissadeSétimoDia

Hoje (2) às 17h, acontece a Missa de Sétimo Dia do falecimento do oncologista Glauto Tuquarre Melo do Nascimento, na Igreja da Vila Operária. O médico faleceu no dia 25/4/2022, em um avião, a caminho das Ilhas Maldivas. Triste!!!

#MissBrasilMiriam

A governadora Regina Sousa recebeu a visita da Miss Brasil Miriam - by Sofia Soares (7 Anos). Sofia venceu o concurso nacional em Curitiba no mês passado, e queria conhecer a governadora, que elogiou o comportamento social da pequena Sofia, que usa sua fama para realizar campanha de solidariedade para as pessoas mais carentes, servindo de exemplo para outras crianças. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (2/5); Ronaldo de Sá, Amélia Marinho, Francisco Marques, José Venancio Cardoso Neto, Caio Soares, Cicero Leonardo Silva, Vavá Alves, Rennata Lima, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia (1°/5); Zuíta Vasconcelos, Maria Santos, Lorenna Leão, Sharon Karolinne, Márcia Rocha, Luiz Carlos Oliveira, Marcelino Feitosa, Aline Souto, Joedson Nunes, Márcia Rocha, Márlia Martins, Stella Simpson, Iaponira Rocha, Renata Arruda Araújo, Dennis Arias, Katya Cilene Batista, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 30/4; Vanusa Coelho, Heloísa de Brito Melo Albino, Wallace Heron, Santa Rosa de Lima, Chagas Silva, Luís Carlos Martins Alves, Fabiana Ferreira, Jacqueline dos Santos Barbosa, Saulo Barroso, Ana Eugênia Araújo, Paulo Monge Aragão, Carolinne Aguiar, Bruno Leal, Pedro Rodrigues, etc. Felicidades!!!

#Homenagem

A advogada Naiara Moraes recebeu Láurea de Honra ao Mérito conferida pela Escola Superior de Advocacia do Piauí em solenidade realizada no dia 25/4. A homenagem foi prestada à ex-diretora da Escola em reconhecimento do seu trabalho, dedicação e promoção da cultura e educação jurídica para a advocacia piauiense. ESA/Piauí comemorou 25 Anos de atuação, com a qualificação jurídica no Estado, à frente de suas atividades o advogado Thiago Carcará. Chics!!!



#GranfClube — Um click das queridas Remédios Nery, Joice Nunes e a Procuradora Federal — Maria de Nazaré Fontenelle Frota — (Dinah Frota), que foi a anfitriã da reunião do Granf Clube. Chics!!!

#GranfClube — No dia 28/4 a Procuradora Federal — Maria de Nazaré Fontenelle Frota — (Dinah Frota) foi a anfitriã da reunião do Granf Clube — by Ana Paula Ramalho, em sua belíssima residência, ao som da cantora internacional Denise Alaggio — (Mahda Matte). Chics!!!











Parabéns para a belíssima Ana Maria Lages, que comemorou em grande estilo o seu aniversário no dia 17/4!!! Com os pais o advogado Leandro Lages e a mãe dentista Carminha Pontes, e o irmão Artur Lages, os seus avós Francisco Pontes & Maria de Jesus Meneses Pontes. A aniversariante é afilhada, e a família são parentes da eterna Musa dos Colunistas do Piauí, a querida Wanda Lages. Chics!!!

#Sabado - Parabéns para a aniversariante do dia (30/4); Heloísa de Brito Melo Albino!!! A aniversariante é filha dos empresários Polyana Melo & Rondinelle Albino, que comemoraram em família a data do aniversário da filha em grande estilo com o tema da festa 'Tik Tok'. Chics!!!











É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no