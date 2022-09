#Liquida

Começou no dia 15/9 e vai até o dia 24/9 o Liquida Moda Paraíba, são ofertas exclusivas em confecções, calçados, tecidos e muito mais em até 10 vezes no cartão Paraíba e 12 vezes nos demais cartões. Imperdível!!!

#Primogênita

No dia 13/9, a querida Marianne Pádua ganhou Chá de Fraldas surpresa, com o esposo o oftalmologista César Vilar, aguardam a chegada da primogênita Maria Laura, que vem ao mundo esses dias. Chics!!!

#BodasdePorcelana

Os queridos Danilo Damásio & Denise Marques Sousa Damásio, estão em viagem internacional comemorando 20 Anos de casados, com retorno à capital no dia 19/9. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (16); Jamilla Moura Chaves, Mary Silva, Jhamya Junqueira, Francinete Ribeiro, Fabiola Ribeiro, Margarete Chaves Freitas, Mauricio Marques, Fábio Estefanio, Claudio Costa, etc. Saúde & Paz!!!

#54AnosdoLótus

No dia 19/9, o Lótus Clube de Teresina faz aniversário: e para comemorar os 54 Anos do Clube Filantrópico, as sócias estão organizando uma festa. Chics!!!

#MensagemEletrônica

Parceiros das nossas divulgações enviem Notas&Fotos para o endereço eletrônico: [email protected] -. Aguardo!!!



#MedalhadoMéritoLegislativo - No dia 14/9 o empresário Sílvio Leite recebeu o Prêmio Medalha do Mérito Legislativo, na Câmara Municipal de Teresina. A indicação foi feita pelo vereador Aluísio Sampaio (PP). Empresário, administrador e publicitário, Sílvio Leite já passou por várias empresas no Piauí e Maranhão, se destacando pelos inúmeros serviços prestados à sociedade. Chics!!!







#Family - Um click de Priscila Karinne & Aloísio Luz com os filhos Álvaro Luz e Pietro Luz, vestidos no estilo Terno & Cia - by Fontenelle Brito. A loja está cheia de novidades. Chics!!!







#CoverEspecial - Um click dos produtores Vieira Neto e Jayanna Rackell Moura Soares - como Elvis Presley e Priscilla Presley na belíssima produção de Vieira Elvis Especial, que aconteceu no fim de semana no Al Capone. Um evento inigualável do gênero em Teresina, e já com a previsão de acontecer novamente. Imperdível. Chics!!!







#FeiradoEmpreendedor - Um click dos empresários Francisco Marques & Regina Marques - by Grupo Só Aço Industrial, presenças na Feira do Empreendedor. Chics!!!







#CasadeMaria - Um click da querida Amélia Tereza Fonseca, que comemorou os seus 77 Anos em grande estilo no seu sítio, e solicitou aos amigos e familiares de presente leite em pó integral, para doar a Rede Feminina - Casa de Maria. Chics!!!







#Aniversário - Um click das queridas, Marinalda Oliveira no aniversário de Amélia Tereza Fonseca. Chics!!!







#Aniversário - Um click das queridas, Júlia Moita, Neide Medeiros, Nailza Meneses, Josélia Dantas e Claudete Monteiro, presenças no aniversário de Amélia Tereza Fonseca. Chics!!!







#70Anos - O desembargador José James Pereira, comemorou os seus 70 Anos em grande estilo. Na foto com a esposa Sônia Pereira. Chics!!!

