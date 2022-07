#FestivaldeViolãodeTeresina

Começou no dia 28/7 em formato presencial, o Festival de Violão de Teresina, e vai até o dia 30/7, seguindo em sua V edição, com uma vasta programação e recitais na parte da noite no SESC Cultural. O público confere recitais de grandes nomes da música nacional e internacional como o dueto Cristóvão Bastos e Rogério Caetano, Fábio Lima, André Siqueira, Maria Haro, Flávio Rodrigues, Josué Costa, Orquestra de Violões de Teresina e Orquestra Sinfônica de Teresina. Imperdível!!!

No dia 30/7 acontece o casamento de Alano Dourado & Ana Carolina Barbosa, na Capela Mater Dolorosa (Dom Barreto), seguida de recepção em buffet badalado. Felicidades!!!

Parabéns para o aniversariante de hoje (29); Antônia Alves, Marly Sousa, Álvaro Ricardo, Lilian Raquell, Bruno Abreu Ribeiro, Guilhermano Pires, Mislayne Guimarães, Deideane Silva, Margarida Rubim, Irene Alcântara, Saulo Mendes, etc. Saúde & Paz!!!

#CarneiradadoBL



O jornalista Beto Loyola nos preparativos para a 10ª Carneirada do BL, no dia 6/8, no Clube da OAB/PI. Imperdível!!! #PaláciodaMúsica À Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, abriu novas oportunidades para quatro cursos que serão realizados no Palácio da Música. São 60 vagas para os cursos presenciais de violino, contrabaixo, violoncelo, viola e violão, todos eles ministrados pelos profissionais lotados no Projeto Orquestra Escola. Inscrição no Palácio da Música (de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h), na Rua Santa Luzia, n° 1241, Centro. Na Matrícula, o aluno deverá pagar uma Taxa de $50 Reais, que será cobrada semestralmente, sendo livre de pagamento às pessoas inscritas no CADÚnico, e que estejam com seus dados atualizados junto aos CRAS. Imperdível!!! #Aniversário Comemoraremos a vida: já na organização do meu aniversário (26/8), o local a ser confirmado em breve, acontecerá o nosso primeiro evento de 2022, em grande estilo. Aguardem. Chics!!!





#Parabéns Luciana Viana Borges (26/7)!!! Um pouco do niver da Lu & Eder em Barra Grande/PI. Nas fotos Lu com o marido José Alexandre Borges e os pais Luiz Gonzaga Soares Viana & Gilka Marinho Viana, (Gilka é a aniversariante do dia 30/7), o irmão Frederico Viana e a cunhada Rafaela Lages Valadares Viana, etc. Parabéns. Chics!!!



#SPA - Parabéns para a querida Honorina Paes Landim (26/7), que passou a data está em São Raimundo Nonato com amigos. Chics!!!







#Parabéns - Para a aniversariante do dia 28/7; Lucia Dias!!! Na foto com a irmã Amariles Dias. "Feliz aniversário minha irmã amada, minha par de jarro, minha amiga as vzs mãe, que vc seja muito feliz, vc merece, Te Amo" Amariles Dias. Chics!!!







Assinante&Leitor do Jornal ODIA - Um click do Jurista Samuel Coêlho, que foi homologado como candidato a Deputado Estadual pelo PL. Chics!!!







#BodasdeAlabastro - Um click dos queridos Ravena Napoleão & Fernando Pinheiro, que completam 46 anos de feliz união conjugal. Chics!!!







#MulheresEmpoderadas - Um click das queridas Rosa Chaib, Daniela Oliveira, Sávia Barreto e Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium. Chics!!!







#Posse - Um cick da belíssima Dalila Parente em momento da posse como servidora pública da Secretaria de Justiça. Chics!!!

