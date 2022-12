#Posse

A Sessão Solene de Posse da Desembargadora Liana Chaib no cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho acontecerá no dia 16/12, no Plenário do TST, em Brasília. Chics!!!

#Expoapi

Começou no domingo (4) e seguirá até o dia 11/12 a Exposição Agropecuária do Piauí. A Feira reune expositores de 18 Estados brasileiros, dentre criadores de bovinos, equinos, caprinos e ovinos. Com exposições, cavalgadas, competições de hipismo, vaquejada, julgamento de animais, leilões e shows com atrações locais e nacionais. Imperdível!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (5); Geraldo Oliveira, Jussara Lima, Flávio Cordeiro, Letícia Muniz, Maria José Vitório, Solimar Oliveira Lima, Telleska Rosa, Adalberto Evangelista de Sousa, César Moura Fé, Osmir Emanuel Luz Rocha, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 4/12; Marcos Pavanelli Lira, Bárbara Sampaio, Carol Riedel, José Madeira, Patrícia Rodrigues, Isac do Acordeon, Ana Soelem, Marcia Maria de Farias, Vilma Borges, José Osmando de Araujo, Cynthia Nogueira Portela Melo, Paulo Mesquita, Wellida Santos, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 3/12; Teresa Britto, Danilo Fonseca, Losanne Paulo, Elizângela Carvalho, Vanessa Falcão, Carlos Rocha, Lia Formiga, Josefa Poty, Evaldo Gomes, Oscar Matos, Brena Mourão, George Santana, Yin Yee Carneiro, Elvis Oliveira, Carlos Lobo Neto, Rafaela Monice, etc. Felicidades!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Irmãs #Amigas - Um click das irmãs: Socorro Nogueira, Valda Nogueira e Regina Nogueira, reunidas no aniversário da amiga irmã Flordelis Pinheiro Alves. Parabéns. Chics!!!







#Filha&Mãe - Um click das queridas Alice Brandão em #tbt com a mãe arquiteta Lavínia Brandão, e o pai - advogado e presidente do Conselho Estadual de Cultura - Nelson Nery Costa, em evento badalado. Chics!!!







#Parabéns - Para aniversariante de hoje (5); Jussara Lima!!! Linda&Chic!!!







#Exposição - Um click das queridas Gina Castelo Branco e Elsa Elvas no Coquetel de Abertura da Exposição Mitos e Tipos no dia 1°/12, na Montmartre Galeria. Chics!!!







#Comunhão - Um click dos queridos Benedito Cirilo & Valdenê Albino na 1° Comunhão do neto Arthur, filho dos empresários Polyana Melo & Rondinelle Albino. Chics!!!







#GrupoGeraldoOliveira - Parabéns para o aniversariante de hoje (5); Geraldo Oliveira!!! Na foto em um #tbt2014 em noite de Réveillon com o filho empresário, Diego Oliveira, em Lisboa / Portugal. Chics!!!







#Filha&Mãe - Um click das queridas, Socorrinha com a mãe Josélia Dantas de um encontro em família.Chics!!!

