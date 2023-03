#Aniversário

O ministro do Desenvolvimento Social Wellington Dias comemorou o seu aniversário no domingo (5), na Associação Beneficente São Paulo Apóstolo (ABESPA), que é a mantenedora da Pastoral do Povo da Rua, na sede da entidade, na Rua Arlindo Nogueira, 2531 / Macaúba. A sugestão de presentes foi e é: que direcionam doações à ABESPA. Os valores podem ser transferidos para a Agência 4249-8 e conta corrente 11.348-4 no Banco do Brasil ou no PIX CNPJ 10.762.866.0001-93. Parabéns!!!

#Contabilidade

O Presidente do Solidariedade no Piauí, deputado estadual Evaldo Gomes, assinou a ficha de filiação do Contador, Professor da UFPI, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí e Conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, Elias Caddah. Segundo Gomes, Caddah é um grande reforço ao partido com possibilidade de concorrer ao cargo de vice-prefeito na capital. Chics!!!

#ArtesdeMarço

Começou no Teresina Shopping a programação do Festival Artes de Março, e nesta edição, a homenagem é cultura da Região Nordeste, valorizando as artes e todas suas nuances, da xilogravura às artes plásticas. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6); Maria Bernadete Sousa Silva, Luciana Chaves, Susane Nery, Wolfgang Sulzer, Ricardo Dias, Sildineya Pires Martins Pires, Shirley Maria Campelo, Tete Meneses, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 5/3; Luciana Mendes, Renata Alencar Rebelo, Reinaldo Melo, Nábya Carolline, Carla Macedo, Yala Sena, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para as aniversariantes do dia 4/3; Goretti Mendes, Julia Beatriz, Gustavo Vasconcelos, Gerson Rezende, Tânia Macedo, Luiz Brandão, etc. Saúde & Paz!!!



#Parabéns para o empresário João Eduardo Castro (3/3)!!! Na foto com a belíssima esposa Yrla Resende. Lindos&Chics!!!







#OSIM - Os queridos Helton Brito & Roberta Albino dizem 'SIM' ao amor no dia 6/5, em cerimônia no Haras Noroeste. Lindos&Chics!!!







#Terça-Feira - Parabéns para a querida aniversariante do dia 7/3; Joselene Carlos Claudino!!! Linda&Chic!!!







#DiadeVisita - Um click com a minha querida amiga Josefina Gonçalves, no seu belíssimo Ateliê. Chics!!!







#Coquetel - Um click dos queridos Michelle Alves & João Henrique Sousa em evento badalado. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante do dia 5/3; o cardiologista e ex-senador Benício Sampaio!!! Na foto, Benício, com sua esposa, a juíza Lygia Sampaio e com seus filhos Alexandre, Ana Beatriz, Aluísio e Ana Lygia. Felicidades!!!

