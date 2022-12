Confira a ultima edição da coluna Prisma de 2022

#Réveillon

O advogado e empresário Valdeci Cavalcante & Rosângela Brandão Cavalcante, estão em Lisboa em viagem de férias com toda a família. A empresária Michelle Alves e o secretário Municipal de Planejamento, João Henrique Souza, estão em Barra Grande no Réveillon. A querida Josélia Dantas está em Luís Correia com a família para o Réveillon. A empresária Neytânia Barbosa e a Drª Lusani Moura e família passam o Réveillon no Coqueiro no litoral piauiense. Os queridos Delcy Marques & Carlos Salinas com a filha Clara passam o Réveillon em sua belíssima Casa de Praia no Coqueiro/PI. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (30); Mary Sena, Bebel Ritzmann, Marlene Soares, Gabriela Abreu, Marcela Pessoa, etc. Dia 31/12/2022; Solange Reis, Arlinda Monteiro, Stênio França, Jacqueline Do Valle, Marcia Borges, Claudinha Rodrigues, Eulálio Carvalho, Soraya Aguiar, Marília Daniela Aragão, etc. Boas Festas!!! Feliz 2023!!!

#Mimos&MimosDins

Grazie aos amigos que lembram de mim durante o ano todo: e no Natal ganho os meus #Mimos & #MimosDins. Grata as queridas sócias do Clube do Chá - by presidente Vera Lobão, Liana Portela, Fernanda Carneiro, o querido amigo Nelson Nery Costa, O Boticário Teresina, Jussara Lima, Maihara Brandão, Natura, Kopenhagen Shopping Rio Poty L2, Adriana Lemos, Reginaldo Carvalho & Danielle Carvalho, Pastora de Brito - Alpha Modas Teresina, Conceição Araújo, Regina Marques, Regina Bezerra, Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, etc. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito". Boas Festas. Feliz 2023!!!



#Family - Um click da defensora pública Gina Muniz com os filhos Marina e Artur, passaram o Natal em Teresina com a mãe a empresária Regina Bezerra, já de volta pra Recife / Pernambuco. Chics!!!







Parabéns para o advogado e Procurador Geral do município de Eliseu Martins, Tarciso Rocha Araújo, que esteve de aniversário e recebeu amigos e familiares numa festa num restaurante badalado. Chics!!!







#Internacional - Um click do empresário Diego Oliveira - by Grupo Geraldo Oliveira, fazendo um brinde ao sucesso, a vida, as amizades e as Festas de Fim de Ano. Chics!!!







#BoasFestas - Um click dos queridos Geraldo Lages Rebêlo & Lina Lages com as filhas Adriana Lages Castro, Celina Lages e Cristina Castelo Branco em clima das Festas de Fim de Ano. Chics!!!







#BoasFestas - Um click da minhas queridas amigas Valda Lima com a filha Natália Thais Viana, e o genro Abyhelles Viana em Macapá/Piauí. Chics!!!







#BoasFestas - Um click dos empresários Regina Marques & Francisco Marques - by Grupo Só Aço Industrial, em clima de Festas de Fim de Ano. Chics!!!







#BoasFestas - Um click dos queridos Júlio César Lima & Jussara Lima em clima de Festas de Fim de Ano. Chics!!!







#BoasFestas - Um click com amigos reunidos na residência de Ailza Rangel & Evandro Correia e o filho Alexandre Rangel, que aniversariou no dia 27/12, e reuniu amigos no Natal (25/12). Feliz 2023!!!



















