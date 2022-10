Confira os destaques da Coluna Prisma desta segunda-feira, 17/10

#SESCON/PI

O Contador José Raulino Castelo Branco Filho, presidente do SESCON Piauí, tomou posse no dia 30/9, como Conselheiro do SENAC Piauí. Chics!!!

#Segundouuuuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (17); Stênio Ferreira, Denise Formiga, Valmir Pereira, Sibelle Bonfim, Iracema Telles, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 16/10; Hyngrid Carvalho, Andrea Medeiros, Livia Maria Sales, Rosilene Nunes Lustosa, Alanna Sampaio, Fabio Nery, Robert Gleydson, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 15/10; Daniella Escórcio Sales, Rosimar Mambenga, Kátia Cristina, Luiz Gonzaga Brandão, Cleandro Moura, Ulisses Albuquerque, José Itamar Barros, Gabriela Matos, Hiacielle Martins, Deuzimar da Silva etc. Felicidades!!!

#Praia

O querido Carlos Tenório comemorou a sua nova idade ao lado da esposa Cidinha Tenório e do filho Bebeto Tenório na sua casa de praia em Luís Correia. Parabéns. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!

#LojãodoPeixePremium - Um click da empresária Rainha dos Pescados - by Marinalda Oliveira com as netas Ana Isadora e Maria Clara curtindo a folia em Camarote do Lojão do Peixe Premium em evento badalado. Nas fotos também com a filha Karine Oliveira e amigos. Chics!!!









#Camarote - Um click do Governador do Piauí eleito Rafael Fonteles com a sua esposa Isabel Eulálio Araújo Fonteles curtiram a folia em Camarote badalado. Chics!!!







#AlphaModasTeresina - Um click da querida Celina Nery Pessoa no estilo Alpha Modas Teresina - Pastora de Brito, em badalado. Chics!!!







#Homenagem #DiadoProfessor (15/10) - #TBT 23/9/2002 "A exatamente 20 anos atrás, eu recebi o meu Diploma das mãos do paraninfo da Turma de Engenharia Civil 2002 da UFPI. Quanto privilégio eu tive em poder ter recebido o Diploma das mãos do meu próprio pai. Um momento indescritível e inesquecível! Esse canudo eu devo 100% ao senhor meu pai. Descanse em paz e continue me orientando agora aí de cima. Amarei sempre o senhor. Fica com Deus. Te amo muito meu pai!" José Nunes Filho - by Construtora Estrutural







#LaTrufel - Um click da querida Socorro Ribeiro - by La Trufel com Luma, Fernanda, Ângela, Zé Mendes, Kamila e Pedro em evento badalado. Chics!!!









