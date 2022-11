Confira os destaques da Coluna Prisma desta segunda-feira, 28/11

#Títulos

O advogado Antônio Adala Carnib e o promotor de Justiça Eny Marcos Vieira Pontes recebem no dia 30/11, a partir das 10h, os Títulos de Cidadania Piauiense, no Plenário Waldemar Macêdo, na Alepi. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (28); Adriana Lemos, Marco Antônio Mendes, Ana Cristina Costa, Gerardo Luiz, Laienna LP, Francisca Sampaio Abreu, Franklin Almeida, Matheus Soares, Nadir Ferraz, Wildson Lopes Ribeiro, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 27/11; Carlos Lustosa Filho, Lourival José, Lucas Maia, Diogo Elias, José Quaresma, Eduardo Jucá, Márcia Rocha, Maurício Melo Filho, Francisco Souza Júnior, Patriota Rebêlo, Jordânia Fenelon, Luciana Azevedo, Ivan Noranha, Caetano Barbosa, Nilson Sá, Lourival José da Silva, Lourival Alencar, João Almeida Filho, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 26/11; Mariana Castelo Branco, Pedro Arthur, Tiago Araújo, Marcos Melo, Alyne Carla Bacelar, Sandra Loiola, Renata Nara, Pablo Cavalcante, Kelson Damasceno, Amália Sá, Marcos Melo, Fernanda Lobo, etc. Felicidades!!!

Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA.



#Sextouuuuu - Um click com as queridas Luciana Barros, Pastora de Brito e Bárbara Noronha em encontro na loja Alpha Modas Teresina - Homero. Chics!!!







#Encontro - O governador eleito Rafael Fonteles (PT) participou no dia 25/11 de encontro com lideranças, promovido pela Fundação Lemann e pela Escola de Governo Blavatnik da Universidade de Oxford, em Londres, na Inglaterra. Em Oxford, Rafael Fonteles e outros Gestores eleitos debateram sobre Estratégias para o Desenvolvimento do Brasil. Na foto com a família reunida - a esposa médica Isabel Araújo Fonteles com os filhos, Teresa, Thomaz e Elisa, em Londres/Inglaterra. Chics!!!







#Sampa - Um click da empresária Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina - em restaurante badalado em São Paulo. Chics!!!









#Family #Praia - Click's dos empresários Carlos Salinas & Delcy Marques com a filha Clara Marques, na Feijoada do Faustino da Marina de Parnaíba. Chics!!!

#OSIM - Um click de Taís Belo de Carvalho, médica com residência em Pediatria (Unicamp) e Endocrinologia (UNIFESP), filha de Lucicleide Pereira Belo (Juíza titular da 8º Vara Cível e Juíza Membro do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí) e do empresário Tirso Carvalho e Sousa Neto, & Paulo Vinicius Perez Pinheiro (engenheiro/empresário), filho de Eli Perez & Luiz Alberto Diogenes Pinheiro, aconteceu no dia 19/11/2022, na Fazenda Vila Rica - Itatiba / São Paulo. Os noivos namoraram à distância de Campinas para São Paulo quando a noiva fazia residência médica em Endocrinologia Pediátrica (Formação na Unifesp). Atualmente especializada em Nutrologia no Einstein - Trabalha em consultório próprio e no Hospital Universitário de Jundiaí. Os noivos atualmente moram em Jundiaí. Fotos: Felícia Araújo. A querida Drª Lusani Moura foi presença especial no badalado casamento. Chics!!!































