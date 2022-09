Confira os destaques da Coluna Prisma desta segunda-feira 05/09

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (5); Ernande Elder Alves, Cléia Vies, Jociel Da Silva Santos, Marcos Camarão, Mara Lopes, Moises Chaves, etc. Felicidades!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 4/9; Rejane Dias, Jeovanda Noleto, Sávio Normando, Ricardo Santos, Danielle Sampaio, Antônio Luiz, Yulla Aguiar, Geysa Do Ó de Lima, Gabi Pinho, Eliane Martins, Ricardo Santos, Ducarmo Santos, Herbert Matos, Rubens Nery Costa, Leila Ferreira Andrade, Gustavo Nogueira, Larissa Marques, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 3/9; Mariana Zanovéllo, Landerson Carvalho, Lidiane Bezerra, Cassandra Viana, Henrique César Abreu, Alline Carvalho, Karina Martins, Rosana Umiker, Rosa Mendes Viana Formiga, Landerson Carvalho, Lidiane Gomes, Karoline Queiroz, Suzana Gaze Fabris, Armandson Cartaxo, Francisco Sampaio, Patrick Costa, Manoel Serafim Coelho, Deborah Kalume, etc. Felicidades!!!



Parabéns para a belíssima médica - Mariana Zanovéllo, aniversariante do dia 3/9!!! Casada com o empresário Bruno Lima, e é filha dos queridos Elizabeth Zanovéllo & João Zanovéllo, na foto com o marido curtindo Nova York. Chics!!!!







#Terno&Cia - Um click do casamento no dia 27/8, da procuradora Emanuele Fortes & Diego Fortes (empresário), na 'Capela Mater Dolorosa (Dom Barreto)', seguida de recepção no Finess Buffet. Na foto com os médicos, Laline & Francisco Castro, Maria José (Mãe da noiva) & Antônio José (Pai da Noiva), os ternos: criação exclusiva do meu querido amigo, Fontenele Brito - by Terno & Cia. Chics!!!







#Amor - Um click nos queridos Mateus Vilar & Danielle Vilarinho, em evento badalado. Lindos&Chics!!!







#JadesHidroginástica - Um click das queridas, Francisca Neri, Maria José Guimarães, Amparo, Arlene Mesquita, Fátima Borges, Ceiça Freitas, Gardênia, Alvanise Brás, Magnólia Soares Macedo, eu (Luciêne Sampaio), Belisa Ramos, Lúcia Amorim, Regina Marques e Eduardo Ribeiro, na belíssima mansão da empresária Arlene Mesquita, em um sábado de churrasco animado. Amamos. Chics!!!

#Convidados

Obrigada a todos que contribuíram com o sucesso do meu aniversário; Amélia Tereza Fonseca, Dr. Carlos Tajra & Rafaella Vitale, Dr. Jesus Abreu & Elynne Alves Abreu, Maria Zeneide Sousa Alves, Magnólia Soares Macedo, Maria Gorete Nunes Leal Carvalho, Ana Glaucia Melo, Regina Bezerra, Marinalda Oliveira, Drª Lusani Moura, Jayanna Rackell Soares Moura, Pastora de Brito & Luiz Galvão, Neide Moura, Joilza Leitão, Dr. Airton Andrade, Carlos Mesquita, Lourdes Batista, Eugênia Lima, Eliane Nogueira, Rosa Maria Coqueiro Linhares, Marília Veras Neves Bona, Lina Josefina Lages, Francisco Sampaio, Vera Lobão, Vânia Guerra, Fernanda Carneiro, Kelly Carneiro, Eliene Carneiro, Neide Medeiros, Naty Silveira, Marília Veras Bona, Gilson Vasconcelos & Zuíta Vasconcelos, Josélia Sousa Dantas, Rosa Dantas, Polyana Melo, Zelita Melo, Delcy Nunes Marques & Carlos Salinas, Clara Salinas, Bena Moura Santos, Domingos Fashion, Myriam Cahib Demes Castro, Málaque Santos, Conceição Araújo, Lucicleide Sampaio, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Lilian Martins, Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana, Solange Reis Martins, Ana Lívia Sampaio, Gina Castelo Branco Vasconcelos, Nailza Meneses, Ana Luíza Sampaio, Ângela Arcoverde, Sinhã Aragão, Graça Batista, Maria Vitória, Larissa Batista, Raquel Vilar, Magnólia Soares de Macedo, Teresa Alencar Rebelo, Simone Castro, Maria Castro, Marisa Rezende Barbosa, Simone Paes Landim & Romualdo da Costa Pedrosa, Alda Maria Rodrigues Neiva Veloso, Maria Elizabeth Veras, Beto Loyola, Dennise de Lima Martins Souza, Arlene Rebouças Mesquita, Sílvia Menezes, Rafael Portela, Henrique César, Kátia Cristina Melo Silva, Gisela Maria Xavier Vieira, Tania Miranda, Péricles Mendel, Vera Lúcia Sousa L. Veras, Honorina Paes Landim, Vera Lúcia da Silva Santos, Ana Maria Fátima Melo e Barros, Maria Fátima Borges, Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas, Ellen Sampaio, Dinah Frota, Lindomar Alves de Deus, Ionny de Sousa Gomes, Isadora Gonçalves de Sousa Barreto, Luziane Sampaio, Neythania Barbosa, Francisca Brito, Yuri Sampaio, Ausair Chaib, Maria Luz, Mirna da Silveira Ribeiro, Joice F. Viana Nunes, Lyandra Lara Carvalho Bezerra, Olívia Vasconcelos, Eduardo Ribeiro, Júlia Ramalho, Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita, etc. Chics!!!







#Festa - Um click com o fotógrafo Tibério Hélio, presença com a sua equipe no meu aniversário no dia 27/8. Chics!!!







#Festa - Parabéns para o jornalista e advogado, Henrique César (3/9)!!! Com a jornalista Simone Castro, presenças no meu aniversário no dia 27/8. Chics!!!







Com o empresário Carlos Mesquita







Com o querido por todos; Domingos Fashion









