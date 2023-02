Confira os destaques da Coluna Prisma desta segunda-feira 06/02

#Anestesiologia

O presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado do Piauí Tiago Santiago e a presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Piauí - Lorena Ibiapina, estão organizando a 46ª Jornada Norte Nordeste de Anestesiologia (JONNA), de 17 a 19/3/2023, em Teresina. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6); Ângela Cavalcante, Morgana Leal Nascimento, Ilara Martins Lages, Alex Fontineles, Lilian Melo, Luiz Tito Vieira Tito, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 5/1; Ronaldo Veras, Julia Boavista, Fabiano Chaves Santos, Ruan Bezerra, Raphael Sousa, Frinéia Matos, Nailma Fonseca, Josélia Carvalho, Zé Santana, Dennise Lopes, Ana Beatriz Sugette, Ruama Veras, Clemilda Bandeira, Flávio Stambowsky Nogueira, Diego Oliveira, Nery Robson Martins de Barros, Gilcilene Araújo, Raphael Sousa, Ernesto Mário Baptista, Nailma Fonseca, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 4/2; João Henrique de Almeida Sousa, Lúcia C Mendes, Willami Basilio, Goreth - Salão de Beleza, Almiralice Bemvindo, William Barbosa Lima, Fatima Sousa, Daniel Aquino, Marcos Heleno Melo, Lucia Helena Almeida, Léa Ribeiro Santos, Cláudia Machado, Florisa Silva, Deiane Feitosa, Daniel Aquino, Dina Magalhães, Vanize Lemos, Antônia Rosa, Tatyana Tourinho, Cláudia Machado, Renato Berger, Adriana Castelo Branco, Mônica Mesquita, Vanessa Aragão, etc. Felicidades!!!

#Festa

A nossa festa vai acontecer em março e aguardamos a data com todos os detalhes do evento. Imperdível!!!



#Beleza - Um click da jornalista Marília Gabriela, que fala sobre a importância do autocuidado livre de tabus, que é tão aspiracional e conta que desde sempre tem o hábito de se olhar e encarar de frente o cuidado íntimo e reforça um mantra de autoamor para aconselhar a geração que vivencia com intensidade o autoconhecimento: “Não gosto de separar um assunto importante como a saúde em compartimentos mais ou menos proibidos”, Marília Gabriela. “Ame-se. Conheça-se. Cuide-se. Saúde é a base de tudo, inclusive da beleza”. Chics!!!







#Mãe&Filhas - Um click das queridas Valdenê Albino com as filhas Roberta e Renata Albino, em São Paulo. Aproveitam os dias em Sampa para decidirem qual o vestido de noiva da filha empresária Roberta Albino. Chics!!!







#Irmãos - Um click dos irmãos Dr Jocerlano Sousa, engenheiro e empresário José Nunes Filho - by Construtora Estrutural e o empresário Fabrício Santos - by Colégio Einstein em encontro de irmãos animado. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridas Vânia Guerra e Terezinha Alcântara em almoço animado. Chics!!!







#Posse - Um click dos queridos Tálita Neiva, o deputado Gustavo Neiva e Avelino Neiva na Assembleia Legislativa do Piauí. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas Drª Malaque Santos, Maria Hilda Monteiro e Ana Maria em reunião badalada. Chics!!!







#Avó&Netos - Um click da empresária e Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira com os netos Ana Isadora e Gadelha Neto no Cantinho do Café no Lojão do Peixe Premium. Chics!!!









