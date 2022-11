Confira os destaques da Coluna Prisma desta segunda-feira 21/11

#Amor

A acadêmica de direito Maria Clara Pires de Medeiros foi pedida em casamento em Londres pelo namorado, o engenheiro civil Felipe Hagem Mazuad. Chics!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (21); Solimar S S Castro, Helena Rodrigues, Julio Baia, Rosa Linhares, Maria José, Ciro Nogueira, Gisleno Feitosa, Socorro Adad Alencar, Mussoline Guedes, Pedro Don Jason PI, Suzana Da Cruz Sousa, Elizabeth Zanovello etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 20/11; Carlos Seabra, Igo Cardoso, Selene Silva, Ricardo Feitosa, Thiago Melo, Robertônio Pessoa, Maria Almeida, Carlos Seabra, Xica Frota, Luciana Cavalcante, Shênia Magalhães, Vavá Ribeiro, Gustavo Xavier, Thiago Doh, Vavá Ribeiro, Emir Martins. etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 19/11; Helder Daniel Vilela, Leda Oliveira, Emanuel Pacheco, Dolores Gonçalves, Elis Elis, Maria Fontinele, Ana Angélica Alencar, Júnior Pereyra, Mirna Da Silveira Ribeiro, Jeremias Roseno, Aurisson Henrique, Marina Bezerra, Udo Gondim etc. Felicidades!!!



#Segundouuuuu - Parabéns para o querido Ciro Nogueira (21/11)!!! Chics!!!







#Mãe&Filhas - Um click das queridas Polyana Melo com a mãe Zelita Melo e a irmã Julyana Melo. Chics!!!







#Segundouuuuu - Parabéns para a querida Rosa Linhares (21/11)!!! Na foto com as queridas Vera Lobão e Francisca Aragão. Chics!!









#Amigas - Um click das queridas Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe premium, e Marília Veras Bona - no estilo Alpha Modas Teresina - by Pastora de Brito. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a querida Mirna da Silveira Ribeiro (19/11)!!! Na foto com as queridas amigas, Isabel Vilhena, Lina Carvalho, Gisela Ximenes Vieira e Tânia Miranda. Chics!!!







#Segundouuuuu - Parabéns para a querida Elizabeth Zanovello (21/11)!!! Chics!!!



#Aniversáriode 131 Anos do Tribunal de Justiça foi coroada com a entrega do Colar do Mérito Judiciário, e quem recebeu o Colar do Mérito Judiciário do TJ/PI., foi o Reitor da Universidade Federal do Piauí, Gildásio Guedes. Na foto com o Presidente do TJ/PI, Desembargador José Ribamar Oliveira. Chics!!!







#Aniversáriode 131 Anos do Tribunal de Justiça foi coroada com a entrega do Colar do Mérito Judiciário, e quem recebeu o Colar do Mérito Judiciário do TJ/PI., foi a Governadora Regina Sousa e para o Prefeito de Teresina Dr. Pessoa, que receberam o Colar na Categoria Grão Mestre. Chics!!!







#Aniversário de 131 Anos do Tribunal de Justiça foi coroada com a entrega do Colar do Mérito Judiciário, a mais alta Comenda da Justiça Piauiense. A solenidade aconteceu no Palácio da Justiça e reuniu autoridades dos três poderes, muitas delas, agraciadas com o Colar do Mérito do Judiciário. Fotos Renato Andrade. Chics!!!









