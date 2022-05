Confira os destaques da Coluna Prisma desta segunda-feira 25/04

#Páscoa

Grazie as amigas que me enviaram mensagens, #MimosDins & #Mimos (Chocolates), na Páscoa; Liana Maria Mota dos Santos Rocha Portela, Mirian Demes Chaib de Castro — (Clube do Chá), O Boticário — by Adriana Lemos, Carvalho Super e Mercadão-by Van Fernandes. Chics!!!

#Family #França #Inglaterra

A belíssima família de Nelson Nery Costa & Lavínia Coelho Brandão Costa com os filhos, André Brandão Nery Costa e Ricardo Nery Brandão Costa com a filha Alice Brandão Nery Costa e a nora Fernanda Balbuena em viagem para a solenidade de André, aproveitaram para passearem em Colmar / Alsacia / França, e esse fim de semana estavam em Londres / Inglaterra. Chics!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (25); Laura Veras, Caio Pinheiro, Wyllian Barbosa Barbosa, Mauricio Freitas, Marcos Rogério Ribeiro, Álvaro Fernando Mota, Alessandra Alencar, Paulo Silva, Thassiely Sousa, Arimatea Junior, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 24/4; Cicero Manoel Silva, Rita Almeida, Tuyná Fontenele, Nayane Miranda, Padre Antônio Carlos Nogueira (Padre Carlito), Graça Batista, Cida Santiago, Natália Castelo Branco Napoleão do Rêgo, Araci Castelo Branco, Luiza Magna Batista, Joseane Pinto, Juliana Diniz, Yasmin Melo, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 23/4; Iracema Portella, Olívia Nogueira, Anna Miranda Miranda, Castro Neto, Naiza Ribeiro, Aluizio Fraga Leitão, Marcos Antonio Hidd Santos, Adilson Mendes, Geraldo Neto, Lívia Bona, Cleomendes Antônio Da Costa Moraes, Tiago Melo, Sonaly Pires, Marinna Dias, Michela Franco, Jefferson Yan, Laércio Feitosa, Daniel Alcântara, Flavia Feliz, etc. Felicidades!!!

#Amor

O SIM, de Maria Carolina Freitas & Bruno Noronha, acontecerá no dia 1°/5, com uma festa íntima apenas para familiares e amigos. Os noivos estão felizes com a descoberta de que serão pais de um menino. Chics!!!

#Festa

Comemoraremos a vida: já na organização da data e local a ser confirmado em breve, acontecerá o nosso primeiro evento de 2022, em grande estilo. Aguardem. Chics!!!



#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 23/4; Olívia Nogueira!!!







#Parabéns - Quem ganhou presentes, bolo e balões no dia do seu aniversário (20/4) foi a querida Bárbara Noronha, da amiga Maria Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante de hoje (25); Álvaro Fernando Mota!!! Na foto com Berilo Motta e Rafael Orsano. Chics!!!







#Maravilhosas - Um click das queridas Neide Moura - by Via Neide e Mércia Leão em encontro de amigas badalado. Chics!!!







#Family - Um click das queridas Eliene Carneiro, Fernanda Carneiro e Gliceryanne Carneiro em reunião badalada. Chics!!!







#Mãe&Filha - Parabéns para a aniversariante do dia 22/4; Darnel Brito!!! Na foto com a mãe Maria do Carmo no dia da comemoração em família. Chics!!!

