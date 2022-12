Confira os destaques da Coluna Prisma desta segunda-feira 26/12

#Segundouuuuu



Parabéns para os aniversariantes de hoje (26); Gilberto Costa Cardoso, Adriana Vasconcelos da Nóbrega, Júlia Raulino Novais, Dourila Carvalho, Cleide Talita Fran, Diana Moita, Kelvin Vasconcelos Santos, Ivanilda Cunha, Tony Crissy, Patricia Medeiros, Laerte Magalhães, Machado Junior, etc. Boas Festas!!! Feliz 2023!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do Dia de Natal 25/12; Christianne Veras, Paulo Oliveira, Ceiça Vilanova, Bob Ziegert, Adrielly Ribeiro, Claudina Sales, Jadiel Rodrigues, Maria Rocha Lemos, Max Duarte, etc. Feliz 2023!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 24/12; Natalia Gama, João Pablo, Messias Messina, Carol Leopoldino, Fátima Guimarães, Júlio Castro, Wagner Beserra da Silva, Ana Zeneida Matos, Marco Antonio Pires Castro, Ítalo Dantas, Laine Lages, etc. Boas Festas!!! Feliz 2023!!!

#Natal #Mimos&MimosDins

Grazie aos amigos que lembram de mim durante o ano todo: e no Natal ganho os meus #Mimos & #MimosDins. Grata as queridas sócias do Clube do Chá, Liana Portela, Fernanda Carneiro, o querido amigo, Nelson Nery Costa, O Boticário Teresina, Jussara Lima, Maihara Brandão, Natura, Kopenhagen Shopping Rio Poty L2, Adriana Lemos, Reginaldo Carvalho & Danielle Carvalho, Pastora de Brito - Alpha Modas Teresina, Conceição Araújo, Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, etc. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito". Chics!!!



#Family - Um click da família do inesquecível professor José Nunes em um #tbt com os filhos Dr. Jocerlano Sousa, o empresário Fabrício Santos e o engenheiro e empresário José Filho, e a empresária Iraceara dos Santos Soares. Que deixou Saudades!!!







#BoasFestas - Um click da querida Rainha dos Pescados Marinalda Oliveira com o filho Vonaldo Oliveira, no aniversário da filha Karina Oliveira. Parabéns!!! Chics!!!







#BoasFestas - Um click de Clara com os pais Carlos Salinas & Delcy Marques com os amigos empresários Pastora de Brito & Luiz Galvão - by Alpha Modas Teresina, na Ceia de Natal na belíssima residência de Carlos & Delcy. Chics!!!







#BoasFestas - Um click dos queridos Valdenê Albino & Benedito Cirilo - by NOROESTE com a família reunida na Ceia de Natal. Chics!!!







#Natal - Um click da Missa de Natal da Fundação Maria Carvalho Santos na homenagem prestada a Nossa Senhora pelos amigos Padre Luiz Eduardo, Erinalda Feitosa, Dr. Luiz Ayrton Santos e Liana Portela, etc. Chics!!!







#Natal - Um click da família de Fernanda Portela & Carneiro Neto com o filho João Batista, a nora Kelly Carneiro e os netos Maria Flor e João Filho, reunida na Ceia de Natal. Chics!!!







#Natal - Um click da belíssima Maria Eduarda Brilhante neta da querida Kátia Cristina (Poderosa), aproveitando as Festas de Fim de Ano nas praias de Luís Correia / Piauí. Chics!!!







#BoasFestas - Um click com as queridas Drª Jayanna Rackell Moura Soares, Neythânia Barbosa e Drª Lusani Moura, na Ceia de Natal na belíssima residência da empresária Neythânia Barbosa. Chics!!!

















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no