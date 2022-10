Confira os destaques da coluna Prisma desta segunda/feira 10/10

#Segundouuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (10); José João Filho, Francisco Mineiro, Haras Noroeste, Silva Carleandro, Décio Solano, Emmanuel Sylva, Carmita Maria, Graziella Schutz, Marco Aurélio, Layse Silva, José Araújo Brito Júnior, Roberth Lopes Teixeira, Clara Plus, Silinha Soares, Kenenth Wu, Paulo Sérgio, Leo Rodrigues, João Carvalho, Eduardo Linhares, Conceição Bugyja, Janinha da Silva, etc. Felicidades!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 9/10; Lucyenne Almeyda, Herlene Silva, Silvina De Meneses, Mario Eduardo Pinheiro, Juliana Costa, Júlio Afonso, Sílvia Meneses, Ana Caroline Alencar, Luiza Tajra, Juliana Pompeu Sobral, Mauro Sampaio, Hair Shine, Herlenne Ferreira, Hernandes Antunes, Júlio Afonso, Raquel Fortes Vilarinho, Rodrigo Ferraz, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 8/10; Tania Miranda, Telsírio Alencar, Maria De Lourdes Araújo, Carla Climaco, Lucas Brito, Adriano Carraro, Diogo Santos, Paulo Limeira, Daline Ribeiro, Najla Fernandes, Stefhania Rafaelli Fernandes, Gilberto Freitas, Aline Coutinho, Petro Rehem, Glínia Terto Fortes, Verbiany Leal, Aline Coutinho, etc. Felicidades!!!







#BodasdeRubi-Os queridos Valdenê Albino & Benedito Cirilo Albino comemoraram em grande estilo os 45 Anos de casados, e os 76 anos do empresário Benedito Cirilo, com familiares e amigos reunidos na Missa, seguida de festa no dia 8/10, na Fazenda Noroeste/MA. Parabéns. Chics!!!







#Family - Parabéns para o empresário Benedito Cirilo Albino aniversariante do dia 6/10!!! Um click do aniversariante Benedito Cirilo com a esposa Valdenê Albino, os filhos Rondinelle, Renata e Roberta, a nora Polyana Melo Albino, o genro Helton Brito e os netos Heloísa, Arthur e Joanna. Chics!!!













#Family - Um click dos empresários Rondinelle Albino & Polyana Melo Albino, com os filhos Heloísa e Arthur. Chics!!!







#Mãe&Filha - Um click das empresárias Polyana Melo Albino com a mãe Zelita Melo - by Fil-À-Fil, na Fazenda Noroeste. Chics!!!







#BodasdeRubi - Um click com as queridas Magnólia Soares de Macedo, Gorete Leal, Celina Nery Pessoa, Luciene Dias, Valdenê Albino, Marlucia Monteiro Costa e Jaqueline Azevedo, na Fazenda Noroeste. Chics!!!









#BodasdeRubi - Um click dos decoradores Lucas & Camila Borges - by Vivenda da Festa, responsáveis pela belíssima decoração da #BodasdeRubi dos queridos Benedito Cirilo & Valdenê Albino, na Fazenda Noroeste. Na foto com a querida Katia Melo Silva. Chics!!!







#BodasdeRubi - Um click dos queridos, Aurélio Eugênio & Agnalba Santos, Wilson Brandão, Jaqueline Azevedo & Paulo Roberto Azevedo, na Fazenda Noroeste. Chics!!!









