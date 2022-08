Confira os destaques da coluna Prisma desta sexta-feira, 26/08

#Aniversário

Parabéns hoje (26) é meu aniversário!!! A comemoração vai acontecer amanhã (27) (sábado), com um Almoço a partir das 12h30, no Meraki Bistrô Contemporâneo - na Av. Senador Arêa Leão, 2020 / Avenida Homero Castelo Branco. Vários amigos já confirmaram as presenças. Fotos & Filmagem de Tibério Hélio e Equipe, Bolo das queridas Zezita e Cinthya Ribeiro, Bolos - Bolo de Vó - by Renata Souza Araújo de Carvalho, Drink's - by Silvia Drink's, Sucos & Vinhos - Lojão do Peixe Premium - by Marinalda Oliveira, ao som da Cantora Internacional - Mahda Matte (Denise Alaggio) e o Dj Leuzz - Projeto 'Reverse', Sax - by Ítalo do Sax, Docinhos La Trufel - by Socorro Ribeiro, com toques na decoração da querida Naty Silveira, look vestido - Alpha Modas Teresina - by Pastora de Brito, etc. Aguardo a sua Confirmação. Chics!!!

#Confirmados

A comemoração do meu aniversário vai acontecer no sábado (27/8), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo. Amigos que já confirmaram as presenças; Amélia Tereza Fonseca, Dr. Carlos Tajra & Rafaella Vitale, Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão, Dr. Jesus Abreu & Elynne Alves Abreu, Magnólia Soares Macedo, Maria Gorete Nunes Leal Carvalho, Ana Glaucia Melo, Regina Bezerra, Marinalda Oliveira, Vonaldo Oliveira, Drª Lusani Moura, Jayanna Rackell Soares Moura & Gabriel Mota, Pastora de Brito & Luiz Galvão, Neythânia Barbosa, Ítalo Sampaio, Neide Moura, Joilza Leitão, Dr. Airton Andrade, José Filho, Carlos Mesquita, Lourdes Batista, Eugênia Lima, Eliane Nogueira, Rosa Maria Coqueiro Linhares, Marília Vera Bona, Lina Josefina Lages, Francisco Sampaio, Vera Lobão, Vânia Guerra, Fernanda Carneiro, Kelly Carneiro, Eliene Carneiro, Maria Flor, Neide Medeiros, Naty Silveira, Yuri Moraes, Marília Veras Bona, Gilson Vasconcelos & Zuíta Vasconcelos, Josélia Sousa Dantas, Iraceara Nunes, Rondinelle Albino & Polyana Melo, Zelita Melo, Delcy Marques & Carlos, Clara Salinas, Bena Moura Santos, Zeneide Alves, Gliceryane Carneiro, Domingos Fashion, Myriam Cahib Demes Castro, Málaque Santos, Cidinha Tenório, Cristina Queiroz Mendes, Conceição Araújo, Lucicleide Sampaio, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Lilian Martins, Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana, Solange Reis Martins, Tálita Neiva, Carlos Mesquita, Gina Castelo Branco Vasconcelos, Dinah Frota, Nailza Meneses, Ângela Arcoverde, Sinhã Aragão, Graça Batista, Maria Vitória, Raquel Vilar, Rosa Dantas, Magnólia Soares de Macedo, Teresa Alencar Rebelo, Simone Castro, Maria Castro, Vinicius Vainner, Marisa Rezende Barbosa, Simone Paes Landim & Romualdo da Costa Pedrosa, Alda Maria Rodrigues Neiva Veloso, Maria Elizabeth Veras, Alexandre Correia Rangel, Mércia Leão, Dennise Lima, Arlene Mesquita, Sílvia Menezes, Gisela Xavier Vieira, Tania Miranda, Vera Lúcia Sousa L. Veras, Honorina Paes Landim, Vera Lúcia da Silva Santos, Ana Melo, Francisca Brito, Isabella Almeida, etc. Aguardo a sua Confirmação. Chics!!!

#Look's

Convidados escolhendo os look's para o dia do meu aniversário no dia 27/8 no Meraki - serão fotografados e filmados por Tibério Hélio e Equipe. Chics!!!

#Show

O dj Leuzz com a cantora internacional Mahda Matte, presenças confirmadas no meu aniversário dia 27/8, almoço no Meraki, divulgando o Projeto 'Reverse', ao som do Sax - by Ítalo do Sax. Imperdível!!! Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (26); Eu (Luciêne Sampaio), Lícia Neiva, Alberoni Lemos Neto, Ester Fernanda P Basilio, Islano Marques, Conceição Carcará, Maria Lindalva Sousa, Rayane Trajano, Getúlio Portela Leal Filho, Fabiano Farias Farias, Tony Bittencourt, Mara Beatriz Novais, etc. Saúde & Paz.



#GranfClube - As sócias na reunião do Granf Clube realizado no Meraki, anfitriãs Myriam Chaib e Vera Santos, presenças confirmadas no meu aniversário (27/8), no Meraki. Chics!!!







Um click do médico otorrinolaringologista, Paulo Okasaki, e a ginecologista e médica fetal, Nayana Okasaki, que atualmente residem em Parnaíba/PI, aguardam o segundo filho. Já são pais do Paulo Júnior. Chics!!!







#Mãe&Filha - Um click da ginecologista e médica fetal, Nayana Okasaki com a mãe Zelita Melo. Chics!!!







#AlphaModasTeresina - Um click dos empresários Pastora de Brito & Luiz Galvão presenças confirmadas no meu aniversário (27/8), no Meraki. Chics!!!







#Drink 's - Um click da querida Sílvia - by Silvia Drink' s, será responsável no meu aniversário (27/8), dos deliciosos drinks da festa. Chics!!!







#Decoração - Um click da querida decoradora, Naty Silveira, que vai dar um toques na decoração do meu aniversário no dia 27/8, no Meraki. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante do dia 25/8; Júlio César Lima!!! Na foto com a esposa Jussara Lima. Chics!!!







#Irmãs - Um click de Paula Moreira com a irmã Gina Muniz em viagem de férias em Londres. Lindas&Chics!!!





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no