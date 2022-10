Confira os destaques da Coluna Prisma desta sexta-feira 21/10

#Pinturas

Hoje (21) a querida Dora Parentes vai expor a riqueza de suas pinturas na mostra 'Janelas Abertas' na Galeria Dora Parentes, no Sesc Cajuína. Imperdível!!!

#Internacional

As queridas Celina Lages e a filha Alda Maria e a irmã Adriana Lages Castro estão em Paris. Alda Maria está participando da mostra no Louvre com alunos da artista plástica Luciana Severo. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (21); Nayla Oliveira, Nena Nery, Izaura Lages, Belisário Junior Santos, Marcelino Lopes, Elida Sá, etc. Saúde & Paz!!!

#Barcos

A obra do nosso artista plástico Nonato Oliveira está estampada em um dos barcos que faz a travessia Timon/Teresina pelo Rio Parnaíba. O trabalho é resultado da segunda edição do Festival Retalhos, que homenageia Nonato. Chics!!!



#Internacional-Um click das queridas amigas Celina Lages, Olívia Nogueira e Adriana Lages Castro na Ponte Neuf em Paris. Chics!!!







Um click de Gislene Fonseca de Carvalho, Marinalda Oliveira, Carmem Zélia, Valderez Lima e Amélia Tereza Fonseca foram as anfitriãs do almoço que as Sócias do Lótus Clube de Teresina, organizou para comemorar com festa os 54 Anos do Clube. Chics!!!



#Pioneiras - Um click do presidente Conselho Estadual de Cultura - Nelson Nery Costa, governadora do Piauí - Regina Sousa e a esposa Lavínia Brandão, e amigos na Abertura da Exposição 'Pioneiras', como parte das comemorações Alusivas aos 200 Anos da Adesão do Piauí à Independência do Brasil, no Shopping Rio Poty. Chics!!!







#CarmenSteffens - Um click da empresária Dennise Lima, no estilo Carmen Steffens, loja no Teresina Shopping. Chics!!!

#BTM2022 #ABAV/PI - Click's de um dos maiores eventos de Turismo no Brasil - Brazil Travel Market - que está acontecendo até hoje (21), em Fortaleza no Centro de Convenções do Ceará. Fotos com o empresário Jorge Leite, o meu irmão Francisco Sampaio e participantes do evento. Chics!!!







