Confira os destaques da primeira coluna Prisma de 2023

#Parabéns

Para os aniversariantes do dia 1º/1/2023; Pedro Henrique Lima, Marlene Rodrigues, Elisabeth AI Sá, Fritz Moura, Marcelo da Costa, Ronaldo Neiva, Roberta Costha, Euzilene Alves, Tadeu Nascimento, Cida Sousa, Mauro Lopes, Osiel Silva Chagas, Apoena Borges, Samia S Silveira, Jorge Ivan Teles Sousa, Ieda Maria Soares Flores, Amarante Cajueiro, Lizandro Nogueira, José Inácio Da Costa Soares, Clovis DE Souza, Joaquim Monte, etc. Feliz 2023!!!

#Segundouuuu

Para os aniversariantes do dia 2/1/2023; Valdenê Albino, Liberal Neto, Sabrina Fortes, Gilberto Pedrosa, Italo Mendes Rodrigues, Severino Ferreira Silva Ferreira, Francy Monte Monte, Renata Miranda Santos, etc. Feliz 2023!!!

#@Siga

#Réveillon

Um click de Ítalo Barbosa, Neythânia Barbosa, Gabriel Mota, Jaynna Rackell, Dra. Lusani Moura, Raimundo Moraes, César Soares e Lucicleide Sampaio, no Réveillon na belíssima residência de praia do empresário Raimundo Moraes. Chics!!!

#Coqueiro

Um click com os amigos, João, Maria, João Henrique, Beto Loyola, Raimundo Moraes, Lucicleide, Yuri, Ellen e Letícia visitando o empresário Raimundo Moraes em tarde animada na sua belíssima casa na praia do Coqueiro. Chics!!!



#Réveillon - Um click da belíssima médica Renata Albino, em clima de Festa de Fim de Ano. Chics!!!







#Réveillon - Um click dos queridos Gilmara Pinto & Dr. Airton Andrade, em clima de Festa de Fim de Ano. Chics!!







#Réveillon - Um click dos queridos Reginaldo Carvalho & Dani Carvalho, em clima de Festa de Fim de Ano. Chics!!!







#Réveillon - Um click dos queridos Tânia Miranda & Valmir Miranda, em clima de Festa de Fim de Ano. Chics!!!







#Réveillon - Um click da querida Regina Bezerra, em clima de Festa de Fim de Ano. Chics!!!







#Posse - Um click do Governador do Piauí eleito Rafael Fonteles com a sua esposa Isabel Eulálio Araújo Fonteles e os filhos Teresa de Liseux, Tomaz Rafael e Elisa Rosa, em clima de Festas de Fim de Ano. Chics!!!







