Dia 21/9 é aniversário da querida Elvira Raulino e será comemorado com show em Altos/PI

#Decorador

O meu querido amigo e decorador dos meus eventos - Luís Figueiredo vai comemorar o seu aniversário de 31 anos na praia, e receberá convidados no dia 30/9, na Casa LiTe, em Cajueiro da Praia. Chics!!!

#Papisa

No dia 21/9, é o aniversário da querida Elvira Raulino, e ela será homenageada com show em Altos, com a participação de vários artistas: entre eles Elba Ramalho, etc. A organização é da sua filha Mara Beatriz. Imperdível!!!

#Missa

A família convida os amigos para a Missa de Sétimo Dia do falecimento de José Elias Martins Arêa Leão, na terça-feira (20/9), às 19h30, na Capela São Miguel Arcanjo.

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (19); Sigifroi Moreno, Alba Livia Macêdo, Octavio César Cavalcanti, Artur Vasconcelos, Geraldo Fortes F. Filho, Chagas Vale, Regina Parente Farias, Vinicius Oliveira Furtado, José Antônio Siqueira Nunes, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 18/9; Aparecida Pagliarini, Marcus Monte, Teresinha Sousa, Mirócles José Veras Neves, Leda Saboia, Lígia Leão, Frank Aguiar, Carmelita De Castro Silva, Symone Carla, Caldos Titia, Marlene Pessoa, Daniella Lima, Léa Santos, Ricardo Terto, Iara Mascarenhas, Symone Carla, Felipe Feitosa, Moyses Coimbra, Priscilla Venâncio, Aline Moreira Costa, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 17/9; Luísla Berger, Photo Studio - Nilson Linhares, Andreys Andrade, Cleia Barroso, José Neto, Natália Thais Viana, Joselina Araujo, Whenna Duarte, Hilma Castelo Branco, Nina Neiva Mello, Gabriel Barbosa, Natália Magalhães, Merlong Solano, Cassandra Costa, Adriana Mota, Irene Guimarães, Fernando Kirinus, Raquel Dias, Conceição Carvalho, Rosângela Santos, etc. Felicidades!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Parabéns - Um click das queridas, Polyana Melo, Katia Ávila, Anita Brasil e Danielle Regadas, no aniversário da Danielle e Katia, comemorado em grande estilo. Lindas&Chics!!!







#Family - Um click dos queridos, Socorro Castelo Branco & Raulino Castelo Branco Filho com a filha Letícia, em uma noite especial. Chics!!!







#PiancóGastronomia - Um click das queridas, Valda Lima com a Chef Lorena Deyse, e a filha Natália Thais Viana, que aniversariou no dia 17/9, em almoço badalado. Chics!!!







#Advogados - Um click dos queridos, Pedro Portela Filho & Liana Portela, sempre juntos. Lindo&Chics!!!







#Family - Um click dos queridos, Rafaella Vitale & Dr. Carlos Tajra com os filhos, Guilherme e Isabella, em um ensaio especial. Chics!!!







#SPA - Um click da querida Honorina Paes Landim com as participantes do seu famoso #SPA, realizado de segunda a domingo em grande estilo - com um primor em todos os detalhes impecáveis. Um Sucesso. Chics!!#SPA - Um click da querida Honorina Paes Landim com as participantes do seu famoso #SPA, realizado de segunda a domingo em grande estilo - com um primor em todos os detalhes impecáveis. Na foto com as queridas, Rivanda, Angélica, Ceiça, Belisa, Honorina, Savina, Ingrid, Helenice, Magnolia, Margareth e Marília. Um Sucesso. Chics!!!







#Aniversário - Um click com as queridas, Pastora de Brito e Marília Veras Bona, presenças no meu aniversário no estilo Alpha Modas Teresina. Foto Tibério Hélio. Chics!!!







#Aniversário - Um click das queridas, Eugênia Lima e Lilian Martins, presenças no meu aniversário. Foto Tibério Hélio. Chics!!!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no