Dias 16 a 18/11, teremos a Feira da Paróquia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima

A querida Márcia Soares embarca no dia 19/11, férias de dois meses nos Estados Unidos para encontrar a filha Jennifer Zayas, o genro Jonathan Mosely e o neto Carlinhos. Chics!!!

As sócias do Clube do Chá estão agendando excursão para Viçosa, no Ceará, no final de semana dos dias 18, 19 e 20/11/2022, e aproveitam as datas para comemorar os aniversários de Gláucia Vilarinho e Rosa Linhares. A viagem está sendo organizada pela Miracéu Turismo - by Myrian Chaib Demes de Castro. Chics!!!

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí ganhou um novo juiz substituto com a nomeação do advogado Guilardo Cesá Medeiros Graça, na categoria jurista, na vaga decorrente do término do primeiro mandato do juiz substituto Edson Vieira. O decreto de nomeação assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicado na edição do dia 9/11, do Diário Oficial da União. Chics!!!

No TRE/PI empossa o Juiz João Antônio Bittencourt Braga Neto como Membro Substituto da Corte, na categoria de Juiz de Direito, para o Biênio 2022/2024. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (11); Pedro Emílio, Káttia Rodrigues, Robson Plácido, Claudete - kaka Carvalho, Ricardo Mazullo, etc. Saúde & Paz!!!

Nos dias 16, 17 e 18/11, teremos a Feira da Paróquia no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora de Fátima - Apoio das sócias do Granf Clube de Teresina, das 9 às 20h. Feira beneficente com Renda destinada a entidades carentes, que venderá antiguidades, decoração, objetos de arte, vestuário, artesanato, presentes e alimentação. Imperdível!!!



#Floratta Fleur D’Éclipse -Um click com as convidadas Daniela Nunes, Adriana Lemos, Rackel Meneses, Sana Moraes e Liana Sene no lançamento de perfumaria do Boticário, realizado na loja do Shopping Riverside, a marca conta com um ingrediente único e exclusivo: o perfume das flores durante o eclipse solar. Chics!!!







#Solenidade do Projeto “Se essa rua fosse minha” - Um click de Vânia Guerra & José Wilson Pereira com o filho Inaldo Guerra participaram em noite de solenidade da entrega da placa com o nome da rua do filho do casal, o inesquecível José Wilson Filho.







#Solenidade do Projeto “Se essa rua fosse minha” - Um click de Nazareth Dias recebendo a placa da praça que leva nome do seu esposo, o arquiteto Raimundo Dias, que em novembro faz um ano do seu falecimento.







#Neto&Avó - Um click do fofo Lorenzo com a avó a minha querida amiga Valda Lima. Lindos&Chics!!!







#SalãoCasamoda - Um click da empresária Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina, participando em Sampa do evento Salão Casamoda - Inverno 2023 - Tema: Pink Edition, no Hotel Unique em São Paulo. Chics!!!







#CombosCopa - Um click dos Bastidores da Gravação do VT no Lojão do Peixe Premium - Rainha dos Pescados - by Marinalda Oliveira e equipe com a participação do apresentador Ronaldo de Sá - e o tema: 'Batendo um Bolão de Ofertas'. Não deixe de Conferir. Imperdível!!!







#Construtora Estrutural - Um click do empresário e engenheiro José Nunes Filho, que esteve em Gramado / Serra Gaúcha, curtindo o Museu do Automóvel de Canela, pois é apaixonado por carros antigos. Na foto com um Ford Vesailles Guia - Ano e Modelo 1993 - Clássico da Ford nos Anos 90, ele encontrou na cidade de Cocal do Sul/SC, o seu pai o inesquecível professor José Nunes possuiu um exatamente igual: do mesmo ano e da mesma cor. Chics!!!

