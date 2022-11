#RedesSociais

O governador eleito Rafael Fonteles anunciou no dia 31/10, nas suas Redes Sociais que o procurador Francisco Lucas Costa Veloso (Chico Lucas), será o novo secretário Estadual de Segurança Pública. Chico Lucas, que é ex-presidente da OAB/PI e geriu o Interpi, foi coordenador da Campanha de Rafael e teve um papel importante na vitória do petista. A governadora Regina Sousa será a secretária do Sasc, a partir de janeiro. Chics!!!

#ConstruçãoCivil

No dia 07/11 a Sinduscon Teresina, em parceria com a Fiepi e o Senai, realiza o Encontro Setorial da Indústria da Construção Civil no auditório da FIEPI de forma totalmente gratuita e aberta à comunidade. Durante dois dias, os inscritos contam com discussões pertinentes ao setor, como o uso do BIM e elaboração do plano de implantação. Os encontros são conduzidos pelos professores Carlos Eduardo de Oliveira e Brendon Donizete da Silva vinculados ao SENAI/SP. Interessados em participar pelo telefone (86) 99457-8885 ou por meio do Instagram @sindusconteresina. Imperdível!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (4); Fernanda Sousa, Nilo Araújo, André Dias, Daniel De Carvalho Paixão, Rubinho Mauricio, etc. Saúde & Paz!!!

#Madrugadão

Até o dia 5/11, das 23h às 7 h, está acontecendo o Madrugadão Paraíba, e a promoção é pela internet, quando o cliente realiza as suas compras no site do Armazém Paraíba (armazemparaiba.com.br). Promoção para renovar o guarda-roupa ou comprar presentes de Natal. Imperdível!!!

#OSIM

Hoje (4) os médicos Marcela Fonseca Mendes Soares & Francisco Yves Gadelha Pitombeira dizem 'SIM' ao amor na Igreja do Dom Barreto. Os noivos fizeram um ensaio pré-wedding com o fotógrafo Marcelo Burlamaqui. Chics!!!



#Parabéns para a aniversariante do dia 3/11; Polyana Melo!!! Linda & Chic!!!







#Parabéns!!! Um click do fofo Lorenzo, que completou 6 meses, e é filho da empresária Natália Thais Viana - by WIFE HOME e do empresário Abyhelles Viana. Neto de Valda Lima, e sobrinho da Regina Marques. Chics!!!







#Festa - Amigas da empresária Carla Morgana realizaram uma festa, em um restaurante badalado, para comemorar o aniversário dela. A empresária veio direto de São Paulo para a festa. Na foto a querida Lilian Martins com a aniversariante. Chics!!!







Agradecimento - Parabéns para a querida Zezita Ribeiro (30/10)!!! "Culto de gratidão a Deus pela vida da mamãe Zezita Ribeiro … já é o terceiro esse ano rsrs e ela quer mais… ela ama agradecer à Deus, fomos criados nessa cultura de agradecer sempre e demonstrar essa gratidão a Deus por tudo em nossas vidas. Deus os abençoe cada vez mais!" Cinthya Ribeiro, na foto com a irmã Naiza Ribeiro e a mãe aniversariante Zezita Ribeiro. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas Rosa Linhares, Vânia Guerra, Ana Maria Rios e Vera Lobão, em reunião animada do Clube. Chics!!!







#OSIM - Um click dos pais da noiva Juliana Soares Aguiar, Elizeu Aguiar & Katia Rejane Soares Aguiar. Chics!!!









#OSIM - Um click dos pais do noivo Caio Camillo da Silveira, Agnaldo Camillo da Silveira & Maria Joacle Matos Silveira. Chics!!!.







#OSIM- Um click dos recém-casados Juliana Soares Aguiar & Caio Camillo da Silveira que no dia 1º/11, disseram 'SIM' ao amor. Felicidades!!!



