Hoje (14) o escritor Fernando Ferraz lança o livro “Fundação Cultural Assis Brasil: uma história a ser contada” na livraria Entrelivros. O livro conta a trajetória da fundação criada por jovens parnaibanos em homenagem ao romancista piauiense. Imperdível!!!

A reunião das sócias do Granf Clube Teresina vai acontecer no dia 24/4, e terá como anfitriãs as queridas Dinah Frota e Lourdita Brandão. Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (14); Brandon Bertrand Moseley, Aureliano Marques Neto, Elianya Brandão, Valéria Tourinho, Pedro Augusto Pedreira Martins Júnior, Izeuda Mello, Isabel Sá Lopes, Anna Flavia Colares, Suiane Melão da Silva, Lucienia Pinheiro, Juliana Isabel, Máximo Filipe, Rodolfo Valentim, Maneco Nascimento, Melo Alderico, Milena Teixeira, etc. Saúde & Paz!!!

O nosso badalado almoço - "Gente é pra Brilhar", que vai acontecer em grande estilo no dia 18/Abril/2023, no Zio Cucina Teresina - Restaurante Italiano, na Av. Ininga - 717. Confirme a sua presença no meu celular (86) 99444.0742. Imperdível. Chics!!!

O nosso badalado almoço - "Gente é pra Brilhar", que vai acontecer em grande estilo no dia 18/Abril/2023, no Zio Cucina Teresina - Restaurante Italiano, na Av. Ininga - 717. Convidados que já confirmaram: Vânia Guerra, Josélia Dantas, Claudete Monteiro, Rosa Dantas, Fernanda Carneiro, Conceição Carcará, Teresa Alencar Rebelo, Judson Corado, Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão, Eugênia Lima, Francisca Brito, Lourdes Batista, Pastora de Brito & Luiz Galvão, Francisca Pereira, Magnólia Soares de Macedo, Marinalda Oliveira, Valda Lima, Regina Marques, Kátia Cristina, Regina Célia Bezerra, Gilka Viana & Luiz Gozaga Viana, Vera Lobão, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Tálita Neiva, Bena Moura Santos, Eliane Nogueira, Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas, Dinah Frota, Joice de Farias Viana Nunes, Marília Veras Bona, Polyana Melo Albino, Delcy Marques & Carlos Salinas, Joilza Leitão, Iraceara Soares, Lúcia Amorim, Olívia Nogueira, Ana Maria Rios, Lina Josefina Lages, Rosa Linhares, Adriana Lages, Ângela Arcoverde, Liziane Santos da Mota, Cristina Castelo Branco, Aldineide Araújo, Francisca Neri, Aldineide Araújo, Carlos Tajra & Rafaella Vitale, etc. Imperdível. Chics!!!



#Apoio - Um click do vereador Deolindo Moura (PT), que estava na linha de frente do movimento de apoio à pré-candidatura do presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel (PDT), a prefeito da capital, que aderiu ao petista Franzé Silva, também pré-candidato. O presidente da Assembleia Legislativa investe em apoio político para conquistar a indicação do PT e disputar a Prefeitura de Teresina em 2024. Chics!!!





#Amor - Um click dos queridos Dr. Frederico Viana, & Rafaela Viana, que aniversariou no dia 13/4!!! Na foto com o marido em grande estilo em viagem internacional. Chics!!!







#Presença - Um click da querida Conceição Carcará, que já confirmou a sua presença no nosso Almoço 'Gente é pra Brilhar', que vai acontecer em grande estilo no dia 18/Abril/2023, no Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#Barbearia - Um click de Carlos Gustavo - by Salão & Barbearia, na Avenida Dom Severino, 533 - Fátima - cortando o cabelo do Yuri Sampaio. Agende no (86) 99453.9606. Chics!!!







#Show - Um click de Elvis Rock Band - by Vieira Neto e a artista produtora e empresária - Jayanna Rackell Moura Soares serão presenças com show no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Imperdível. Chics!!!







#Fotografia - Escolha o seu look para o nosso evento 'Gente é pra Brilhar', que terá a participação especial do fotógrafo Tibério Hélio & Equipe, fazendo os melhores click's dos nossos convidados no Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Imperdível. Chics!!!







#Amor - Um click do fotógrafo Tibério Helio & Raquel Barbosa Salazar em clima de harmonia e cumplicidade. Chics!!!

