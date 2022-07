Fundação Monsenhor Chaves abre oportunidades para dois cursos na área da música

#Música

Hoje (11) a Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, abre as novas oportunidades para dois cursos na área da música. Os cursos serão oferecidos no Palácio da Música, estão disponíveis 80 vagas para aulas de violão e sanfona, todas ministradas por profissionais renomados que fazem parte da Orquestra de Violões de Teresina e Orquestra Sanfônica de Teresina. Imperdíve!!!

#Homenagem

O juiz Marcus Klinger, filho de Zuíta Vasconcelos & Gilson Vasconcelos, foi homenageado com o título de Cidadão Florianense pelos relevantes serviços prestados como magistrado da Comarca de Floriano. Chics!!!

#Encontro

No dia 13/7, aconteceu encontro do presidente da Comissão de Relacionamento com o TCE-PI, advogado Welson Oliveira, com a presidente do Tribunal de Contas do Estado Lílian Martins, a vice-diretora da Escola Superior da Advocacia Leda Eulálio, e a presidente da Comissão de Licitações e Contratos Administrativos da OAB/PI, Luzinete Barros, onde será discutida a participação da conselheira Lílian Martins no I Fórum de Licitações e Contratações Públicas. Chics!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (11); Iraceara Soares, Flávia Pereira, Lucyanna Araújo, Neythania Barbosa, Hélio Magalhães Castro, Cassandra Portella, Jean Marinho, Carlos Correia, Mauro Botelho, Juliana Leal, etc. Felicidades!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 10/7; Luiz Ayrton Santos Junior, Eulalio Damazio, Márcio Lima, João Paulo, Vanuza Moura, Eliana Sá, Francy Mary Pádua, Zequinha Coelho, Ravena Karine, Karina Benício Leite, Eliana Sá, Valdeci Dantas, Luciana Eugênio, Chico Alberto Araújo, Daniel Cardoso, Roberto Veloso, Luciana Eugênio, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 9/7; Lygia Sampaio, Lenir Leite, Ana Angélica Martins, Alessandro Gomes, Ricardo Aly, Lúcia Quirino Vieira, Maria Luiza Morais Barreto, Ionio Silva, Márlia Riedel, Tâmara Priscila, Mayara Batista, Angelo Filho, Wilsonney Sousa, etc. Felicidades!!!



#ColégioEinstein - Parabéns para a aniversariante de hoje (11); Iraceara Soares!!! Na foto no nosso #CaféChics!!!







#Parabéns para a aniversariante de hoje (11); Neythania Barbosa!!! Na foto no nosso #CaféChics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 9/7; a juíza Lygia Sampaio!!! Linda&Chic!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 4/7; Maria Clara Souza!!! Neta da Rainha dos Pescados — Marinalda Oliveira, e filha de Vonaldo Oliveira Sousa, que na foto está também com a filha Maria Laura. Chics!!!







Um click da querida Vera Lúcia Santos, que esteve no Sarau Cultural de comemoração de 125 Anos de Floriano, a sua terra natal, representando a ALBERTES — Academia de Letras de Floriano, que também completa 25 Anos de instalação. Chics!!!







#BodasdeMalaquita — Os queridos, José Wilson Pereira da Silva & Vânia Guerra Pereira da Silva, comemoraram aniversário de casamento no dia 9/7. Cinquenta e Seis Anos de Casado, representa uma verdadeira conquista: e hoje em dia, manter um casamento firme e forte ao longo desses anos todos são para pouquíssimos casais. Chics!!!







Um click de Marlucia Monteiro Costa — em Canela / Serra Gaúcha/RS. Chics!!!









