Confira os destaques da Coluna Prisma de hoje 14/03/2023

No dia 15/3 às sócias do Lótus Clube de Teresina reúnem-se no belíssimo condomínio da querida Polyana Melo Albino, para a primeira reunião de 2023 do Clube, com jantar e conversa animada. Chics!!!

No dia 29/3 às 19h, o ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão, vai tomar posse no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, na sede do IHGDF / Brasília. Vai ocupar a Cadeira Nº 105, que tem como patrono Pedro Aleixo. Durante a solenidade, o acadêmico Marcus Vinícius Furtado Coelho fará a saudação ao novo imortal. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (14); Joilza Leitão, Socorro Rocha Cavalcanti Barros, Carlos Ribeiro, Alvaro Luis Carneiro, Deusdeth Junior, Natália Vidal, Marielli Martins, Marcela Coelho, Lara Pessoa, Emília Nunes, Brenna Caroline, Rejane Mota, Yndhira Guimarães, Apoliana Oliveira, Gelsoneto Costa, Danielle Sousa, José Alves Filho, Saúde & Paz!!!



Grazie pelo convite das queridas sócias do Clube do Chá, que se reuniram na noite de 9/9, em restaurante badalado para a posse da nova diretoria: a empresária Ana Rios, é a nova presidente do Clube. Chics!!!

Aguardem a data e local com todos os detalhes da nossa badalada festa, que vai acontecer em homenagem às 'Mulheres Chics!!!'. Imperdível!!!

Um click das queridas do Clube da Hidroginástica - Lúcia Santana, Geoselia, Maria José, Regina Marques, Giselda, Arlene Mesquita, Ceiça Freitas, Belisa, Francisca Neri e Magnólia Macedo, em almoço no 'Dia Internacional da Mulher' reunidas em almoço animado em restaurante badalado, com direito a bolo, parabéns e para as aniversariantes do mês de março: parabéns para as queridas aniversariantes; Maria José, Lúcia Santana, Ceiça Freitas e Francisca Neri. Chics!!!







#DiaInternacionaldaMulher - Um click das queridas Clotildes Costa Carvalho e Pastora de Brito em #DiadeCompras na loja Alpha Modas Teresina. Chics!!!







Revista - Um click da publicitária Katya Cilene Batista, que lançou a mais nova edição da Revista Click Nordeste, no Dia Internacional da Mulher. Grazie pelo convite. Foto Tibério Hélio. Chics!!!







#DiaInternacionaldaMulher - Um click da Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium em evento badalado. Linda&Chic!!!







#DiaInternacionaldaMulher - Um click da querida Lilian Martins em evento badalado em homenagem às mulheres. Linda&Chic!!!







#Amor - Um click dos queridos Fabrício Santos & Dalila Parente em clima de harmonia e muito amor. Lindos&Chics!!!







#DiaInternacionaldaMulher - Um click com Carlos Salinas, Delcy Marques, Bernadete e Pastora de Brito - Alpha Modas Teresina em jantar animado no Dia Internacional da Mulher. Chics!!!













