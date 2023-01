Hoje, o contador e empresário, José Raulino C. B. Filho, toma posse no Blue Tree Rio Poty

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (12); Eunízia Carvalho Portela Santos, Eloisa Rodrigues, Denise Alaggio, Aureliano Müller, Angela Oliveira, Alexandra Castro, Mara Moraes, Lourdinha Almendra Braz, Cicero Carvalho, Dolores Fino Trato,Carol Oliveira, Márcia Cristina, George Hendryx, etc. Saúde & Paz!!!

#Carnaval

Grazie pelo convite da querida Valdenê Albino, que está na organização do 1° Grito de Carnaval, vai celebrar para comemorar o seu aniversário no dia 2/1. Imperdível!!!

#Posse

Hoje (12), às 19h, o contador e empresário, José Raulino Castelo Branco Filho, toma posse no Blue Tree Rio Poty, na nova Gestão 2022/2026 do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Piauí. A solenidade de posse da Diretoria do Sescon/PI será acompanhada da comemoração do Dia do Empresário Contábil, que contará com a presença de empresários e personalidades políticas que serão homenageadas com a "Comenda Honra ao Mérito Empresas Contábeis do Estado do Piauí". Chics!!!













#Irmãs - Um click das queridas Regina Marques com a irmã Valda Lima. Lindas&Chics!!!







#Ginástica - Um click da querida Wanda Avelino. Linda & Chic!!!







#Praia - Um click de Evandro Cosme & Sara Oliveira, curtindo dias na praia. Chics!!!







#Family - Um click dos queridos empresários Polyana Melo, Valdenê e Rondinelle Albino, em restaurante badalado. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridas Eliene Carneiro e Fernanda Carneiro brindando a vida e amizade. Chics!!!





