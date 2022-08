Hoje (12), Liana Chaib toma posse na Cadeira 21 da Academia Piauiense de Letras Jurídicas

#PortaldaAmazônia

O Presidente do Grupo Geraldo Oliveira - by Geraldo Oliveira, esteve este final de semana curtindo momentos de lazer com a sua filha Fabiana Oliveira e sua neta Maria Luiza, no Portal da Amazônia, o maior e melhor Hotel Fazenda da Região do Maranhão. Chics!!!

#AçãoSocial

No dia 5/8 a presidente do Granf Clube, Ana Paula Ramalho, e a sogra Júlia Ramalho sócias do Granf Clube de Teresina, estiveram no Abrigo “Lar Flores de Maria” fazendo doação de 60 litros de leite para as moradoras da casa. Uns dias antes já tinham realizado a entrega na Casa Frederico Ozanan. Chics!!!

#PosseAcadêmica

Hoje (12), às 18h, Liana Chaib toma posse na Cadeira 21 da Academia Piauiense de Letras Jurídicas no auditório do Tribunal Regional do Trabalho 22ª Região. Ela será empossada pela presidente da Academia, Fides Angélica Ommati. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes do dia 12/8; Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, Elaine Miranda, Dias Campos, Marina Lima, Fátima Fernandes, Daniara Teixeira, Ricardo Camarço, Rocha Sousa, Zeneide Maria do Nascimento Martins, César Macedo, Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Poliana Pereira, etc. Felicidades!!!

#Festa

O meu aniversário é dia 26/8, a comemoração vai acontecer no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo - na Av. Senador Arêa Leão, 2020 / Avenida Homero Castelo Branco. Vários amigos já confirmaram as presenças. Fotos de Tibério Hélio e Equipe, Bolo das queridas Zezita e Cinthya Ribeiro, Café&Bolos - Bolo de Vó - by Renata, Sucos - Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira, ao som da Cantora Internacional - Madah Mate, etc. Aguardo a sua Confirmação. Chics!!!

#Confirmados

O meu aniversário é dia 26/8, a comemoração vai acontecer no dia 27/8 (sábado), com um Almoço no Meraki Bistrô Contemporâneo. Amigos que já confirmaram as presenças; Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão, Dr. Jesus Abreu & Elynne Alves Abreu, Magnólia Soares Macedo, Regina Marques, Marinalda Oliveira, Drª Lusani Moura, Jayanna Rackell Soares Moura & Gabriel Mota, Pastora de Brito & Luiz Galvão, Neythânia Barbosa, Ítalo Sampaio, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Joice de Farias Viana Nunes, Neide Moura, Joilza Leitão, Dr. Airton Andrade & Gilmara Pinto, José Filho, Carlos Mesquita, Márcia Soares, Lourdes Batista, Francisca Pereira, Dr. Carlos Tajra & Rafaella Vitale, Eugênia Lima, Eliane Nogueira, Vera Lúcia Santos, Lina Josefina, Francisco Sampaio, Vera Lobão, Vânia Guerra, Fernanda Carneiro, Neide Medeiros, Naty Silveira, Amélia Tereza Fonseca, Eliene Carneiro, Yuri Moraes, Marília Vera Bona, Gorete Leal, Josélia Dantas, Iraceara Nunes, Rondinelle Albino & Polyana Melo, Zelita Melo, Delcy Marques & Carlos, Clara Salinas, Dora Parentes, Bena Moura Santos, Zeneide Alves, Gliceryane Carneiro, Dennise Lima, Lucicleide Sampaio, etc. Aguardo a sua Confirmação. Chics!!!



#Amigas - Um click das queridas Vera Santos e Liana Portela na reunião das sócias do Elo's Clube, que se reuniram em bistrô badalado no dia 10/7, e anfitriã foi a querida Jandira Dias. Chics!!!







#Sextouuuuu - Parabéns para a aniversariante de hoje (12/8); Elaine Miranda!!! Linda&Chic!!!







#Sextouuuuu - Parabéns para o aniversariante de hoje (12/8); Prefeito de Teresina - Dr. Pessoa!!! Na foto em casamento badalado com a primeira dama Samara Conceição Rodrigues. Chics!!!

