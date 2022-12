#Confraternização do Almoço do O Boticário Teresina no dia 12/12 com direito a Presentes de Natal, realizado em restaurante badalado. Com mais de 30 Kits O Boticário preparados pela marca especialmente para as pessoas presentearem na data. "Mais uma vez muito obrigada pela presença de cada um, vocês são muito especiais para nós, nossos BotiLovers!!! Com a Gerente Mislany Souto, preparamos tudo com muito carinho. E reafirmo os votos de Feliz Natal a todos em nome do O Boticário. Que possamos nos conectar através do amor e celebrar o Natal em todos os dias! Como falei nas Boas Vindas, o ato de presentear é uma das linguagens do amor. Um xero no coração de cada um." Adriana Lemos - As Comunicação. Fotos David Carvalho. Chics!!!







#Posse

Hoje (16) às 17h, acontece a posse da desembargadora piauiense Liana Chaib como Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. Foi indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. A solenidade foi presidida pelo Ministro Lélio Bentes Corrêa no Plenário Ministro Arnaldo Sussekind, seguida de recepção para cumprimentos no Salão de Recepções do TST, no 6º Andar. A querida Myrian Chaib Demes de Castro, está em Brasília e participa da posse de Liana Chaib. Chics!!!

#Sextou

Parabéns para os aniversariantes de hoje (16); Maria Clara, Franzé Silva, Iran Ferreira, José Filho, Marcelo Lopes, etc. Saúde & Paz!!!

#Homenagem

O diretor-geral do EMATER, Leonardo Nogueira, foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Teresina com o Título Honorífico de Cidadania Teresinense pelos relevantes serviços prestados à capital do Piauí. A proposição foi do vereador Dudu Borges. Chics!!!

#GranfClube

Hoje (16) a belíssima Ana Paula Ramalho, que em 2023 continua como presidente do Granf Clube de Teresina, convida para a Confraternização do Clube, em Bistrô badalado. Chics!!!

#Confraternização

Hoje (16) acontece a Confraternização de Fim de Ano da empresa Almeida e Costa - Advogados Associados - by Nelson Nery Costa e Joaquim Almeida, em churrascaria badalada. Grazie pelo convite. Chics!!!

#@Siga

#Primas - Parabéns para a aniversariante do dia 13/12, a querida Luzia Brito!!! Na foto com a empresária Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina, em restaurante badalado. Chics!!!







#Confraternização - Um click das sócias na Confraternização de Fim de Ano do Clube do Chá, na belíssima residência de Fernanda Carneiro & Carneiro Neto. Chics!!!







#Confraternização - Um click da querida Liana Portela na Confraternização de Fim de Ano do Clube do Chá, na belíssima residência de Fernanda Carneiro & Carneiro Neto. Chics!!!







#Confraternização - Um click das queridas Fernanda Portela, Rosa Linhares, Vânia Guerra e Vera Lobão, na Confraternização de Fim de Ano do Clube do Chá, na belíssima residência de Fernanda Carneiro & Carneiro Neto. Chics!!!







Confraternização

Um click de Fernanda Carneiro com os netos João Filho e Maria Flor, recebeu com requinte e bom gosto, e não esquece os mimos dos convidados e dos Colunistas Sociais. Realizou juntamente com as sócias do Clube do Chá, almoço, com sobremesas deliciosas, café acompanhado de bolo frito na Confraternização de Fim de Ano do Clube, em sua belíssima residência. Confira as fotos. Chics!!!

