Hoje (19), o Sebrae/PI realiza a solenidade de outorga da Medalha Mérito Empreendedor

Hoje (19), às 19h o Sebrae no Piauí realiza a solenidade de outorga da Medalha Mérito Empreendedor João Claudino Fernandes para empresários, personalidades e instituições da Região de Teresina, no auditório do Sebrae na capital. A Medalha Mérito Empreendedor João Claudino Fernandes é a maior honraria concedida pelo Sebrae em âmbito estadual, tendo como objetivo homenagear personalidades e instituições – civis, militares ou eclesiásticas – que tenham se tornado dignas do reconhecimento ou da admiração pela atuação em prol da causa do segmento de micro e pequenas empresas piauienses, podendo ser concedida também em caráter póstumo. A Medalha faz também uma justa homenagem a João Claudino Fernandes, um empreendedor visionário, intuitivo e determinado. Seu João começou com uma pequena mercearia e construiu um império, o Grupo Claudino, com atuação em vários segmentos da economia. Imperdível!!!

A solenidade semelhante já aconteceu em Picos, Parnaíba, Bom Jesus e Floriano, homenageando empresários e personalidades dessas Regiões. OS HOMENAGEADOS NA REGIÃO E DE TERESINA; Adriana Lobão Veras (Trato Cabelos e Sindibeleza), Antônio José de Moraes Souza Filho (Fiepi), Carlos Augusto Pires Brandão (Desembargador TRF 1ª Região, Carlos Jorge Gomes da Silva (Funcionário Sebrae), Erlich Manoel Porfírio de Sá Lima – Cordão (Piocerá), Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (Fecomércio), José Elias Tajra (Grupo JET), Júlio Cesar de Carvalho Lima (Faepi/Senar), Lenildo de Lima e Silva (Império Doce), Ney Paranaguá de Carvalho (Maida Health), Paulo Tajra Portela de Melo (Grupo Favorito), Pedro Felipe de Oliveira Santos (Desembargador TRF 6ª Região), Raimunda Teixeira da Silva (Poty Velho), Rosa de Viterbo Cunha (Armazém de Viterbo) -. JOSÉ DE FREITAS - Nazareth Eco Hotel (Turismo e Meio Ambiente) -. PEDRO II - Wilson Nunes Brandão (Deputado Estadual). Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (19); Maria Clara, Franzé Silva, Iran Ferreira, José Filho, Marcelo Lopes, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 18/12; Uildes Lima Sobral, João Victor, Isa Rodrigues, Eduardo Barreto, Isabella Barros, Jansen Nildo, Rosangella Santos, Luiz Carlos Mouzinho Filho, Bismarck Advogado, Isabella Barros, Hildeny Medeiros, Adão Dantas, Márcio Peixoto, Diego Angeline, Eduardo Amorim, Layane Santos, Jordana Cury Leal, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 17/12; Delcy Marques, Ângela Farias, Péricles Mendel, Guido Teixeira, Lucia Lopes, Dulce Luz, Martha Celina de Oliveira Nunes, Rosário Leal, Carlos Vinicius, Olivia Alves Barbosa de Oliveira, Socorro Mazza, Eligier Amorim Pinho, Luciano Silva Lopes, Gegean Neto, Gabriela Regina, Eduardo Soarez, Marcela Vasconcelos, Dionísio Neto, Lúcia Lopes, Ianna Raposo, Regina Libório, etc. Saúde & Paz!!!

#Confraternização - No dia 16/12, aconteceu a Confraternização de Fim de Ano da empresa Almeida e Costa - Advogados Associados - by Nelson Nery Costa e Joaquim Almeida, em churrascaria badalada. Na foto Nelson Nery Costa & Lavínia Coelho Brandão, e Mariana Salha. Grazie pelo convite. Chics!!!







#Confraternização - No dia 16/12, aconteceu a Confraternização de Fim de Ano da empresa Almeida e Costa - Advogados Associados - by Nelson Nery Costa e Joaquim Almeida, em churrascaria badalada. Na foto com os funcionários, Ana e Irandilson da Silva. Chics!!!







#Maravilhosas - Um click das queridas sócias com Fernanda Carneiro, Marlucia Monteiro Costa e Liana Portela em confraternização badalada. Grazie pelo convite. Chics!!!







#PRÉ RÉVEILLON - Um click dos queridos Tânia Miranda & Valmir Miranda na festa de fim de ano do apresentador Mariano Marques realizado em grande estilo, em buffet badalado. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 17/12; Péricles Mendel!!! Que comemorou com familiares e amigos o seu aniversário em grande estilo em um espaço badalado. Chics!!!





#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 17/12; Delcy Marques!!! Que comemorou com familiares e amigos seu aniversário na data em grande estilo: com uma deliciosa feijoada em sua belíssima residência. Chics!!!









#ConfraternizaçãoNoroeste - by Benedito Cirilo - Um click dos empresários Rondinelle Albino & Polyana Melo, no evento de confraternização para os funcionários das empresas. Chics!!!

















