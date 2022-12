#Cargos

O delegado Tales Gomes sairá da coordenação do Greco e assumirá a Gerência de Polícia Especializada (DGPE), responsável pelo gerenciamento das delegacias especializadas em Teresina. O cargo era ocupado pelo delegado Matheus Zanatta, que vai assumir a Superintendência de Operações Integradas e Avaliação de Riscos. Já o Greco será comandado pelo delegado Charles Pessoa, atual diretor de Inteligência da Secretaria de Justiça do Piauí. Chics!!!

Hoje (23) às 19h30, o Padre Antônio Cruz lança mais um livro com poemas de sua autoria, “Meus tempos em teu tempo” com uma série de poesias e orações escritas pelo próprio sacerdote para aproximar o leitor ainda mais de Deus, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Imperdível!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (23); Lila Pacheco, Luciano Castelo Branco Soares, Manoel Bezelga, Rossana Freire, Patrícia Soares, Elizabeth Araújo, Welington Jorge, etc. Saúde & Paz!!!

A querida Ana Rios é a nova presidente do Clube do Chá para o Biênio 2023/2024, o almoço de Confraternização do Clube foi na belíssima residência de Fernanda Carneiro. Chics!!!

O engenheiro Antônio Florentino Filho foi reeleito para a presidência do Sindicato dos Engenheiros do Piauí / SENGE, para o Biênio 2023/2024. Chics!!!

Grazie aos amigos que lembram de mim durante o ano todo: e no Natal ganho os meus #Mimos & #MimosDins. Grata as queridas sócias do Clube do Chá, Liana Portela, Fernanda Carneiro, o querido amigo, Nelson Nery Costa, O Boticário Teresina, Juçara Lima, Maihara Brandão, Natura, Kopenhagen Shopping Rio Poty L2, Adriana Lemos, etc. Chics!!!



#Natal - Um click da belíssima família de Tiago Oliveira & Denise Freitas com as filhas Dani e Carol, em clima de Natal. Chics!!!



#Natal - Um click dos queridos Gilka Viana & Luiz Gonzaga Viana em clima de Natal em Festa badalada. Chics!!!







#Natal - Um click dos queridos José Veras & Maria Elizabeth Veras em clima de Natal em Festa badalada. Chics!!!















#Natal - Parabéns para o aniversariante do dia 21/12, o empresário Rondinelle Albino!!! Na foto com a sogra Zelita Melo, a esposa Polyana Melo Albino e a mãe Valdenê Albino comemorando a data, no clima de Natal em um badalado restaurante. Chics!!!







#Natal - Um click da querida Rainha dos Pescados Marinalda Oliveira na sua Boutique do Peixe - Lojão do Peixe Premium já no clima de Natal. Chics!!!







#Natal - Um click da querida Pastora de Brito - Alpha Modas Teresina, com a amiga Socorro Lima já em clima de Natal. Chics!!!







Com trabalho consolidado em todo Brasil, Maihara Brandão lançou a Coleção no dia 17/12, que traz o conceito de conexão inspirado no encontro das Ilhas e Águas do Delta do Parnaíba no Piauí. A inspiração faz referência também a encontros e reencontros que podemos realizar na vida, como o de agora no Natal, após dois anos de pandemia e polarizações. “Esse Natal é especial por marcar a possibilidade de encontros e conexões com família e amigos. As peças da coleção podem simbolizar essas conexões através da linguagem do amor por meio do presentear”, observa Maihara. O seu atelier, na Rua Motorista Gregório, 2745, Planalto Ininga. Chics!!!









#Natal - Um click das queridas irmãs Valda Lima & Regina Marques em clima de Natal em restaurante badalado. Chics!!!







#Family - Um click da família do inesquecível professor José Nunes em um #tbt com os filhos Dr. Jocerlano Sousa, o empresário Fabrício Santos e o engenheiro e empresário José Filho, e a empresária Iraceara dos Santos Soares. Que deixou Saudades!!!

























