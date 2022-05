#ProjetoSeiseMeia

Hoje (23) Chambinho do Acordeon é a atração do Projeto Seis e Meia, e se apresenta hoje(23) em Oeiras, em Teresina (dia 24), Piripiri (dia 25) e Parnaíba (dia 26/5). A abertura dos ‘shows’ durante a turnê fica por conta da Orquestra Sinfônica de Teresina, que surgiu em 2013 para homenagem ao cantor e acordeonista Dominguinhos. Imperdível!!!

#Orlando

Os queridos, Socorro Castro & João Costa, o filho João Eduardo, a nora Yrla Rezende e os netos seguem para Orlando no dia 26/6. Chics!!!

#Homenagem

A homenagem a Celso Barros Coelho (100 Anos) contou com a participação de representantes da Academia Piauiense de Letras Jurídicas: de Fides Angélica Ommati e Zózimo Tavares — Academia Piauiense de Letras. Os convidados tiveram acesso a uma exposição que celebra a vida e feitos do ex-presidente da OAB/PI, que também é imortal da APL. Ele recebeu das mãos do diretor da Escola da Advocacia, Thiago Carcará, um quadro com o seu 1.º Termo de Compromisso de posse no Conselho da instituição. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (23); Rachel Reis, Graziela Meneses, Danyelle Bandeira de Melo, Valdeilson Borges, Josecí Vale, Paulo Savio, Paulo Ramos Filho, Milton Ferreira, Karlos Eduardo Mendes, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 22/5; Kelly Carneiro, Dina Barreto, Teresa Cipriano, Ana Paula Lacerda, Mario Faustino Silva, Bolo Karla Nery Reis, Jamão Lima, Gabriel Ribeiro, Carlos Silveira, Clarissa Castelo Branco, Thiago Garcia, Dani Sá, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 21/5; Carlos Mesquita, Lorena de Almeida, Glínia Nogueira, Braulio Dyego, Celia Occelli, José Coelho Roraima, Helenaldo Carvalho, Enio Almeida Moita, José Coelho Roraima, Fabio Souza, Bruna Tajra, Juliana Martins, Lucas Eulálio, Mário Virgílio, Eduardo Arruda, Pedro Bomfim, Francisca Lira, Flaviana Moura, Wellington Raulino, etc. Felicidades!!!

#Posse

Hoje (23) o Centro das indústrias do Estado do Piauí (CIEPI) realizará a posse de Federico Musso — by Moinho Piauí — e da nova diretoria, em restaurante badalado. O evento comemora uma nova Gestão e desenvolvimento para o setor industrial. Grazie pelo convite. Chics!!!



#Sábado - Parabéns para o aniversariante do dia 21/5; Carlos Mesquita!!! Na foto com os amigos Cássia Vilanova & Juvenal Vilanova. Chics!!!







#Domingo — Parabéns para a aniversariante do dia 22/5; Kelly Carneiro!!! Comemorou em grande estilo com o marido João Batista em Sampa com a família reunida. Chics!!!







#Festa - Um click das irmãs gêmeas Rosana Martins e Juliana Martins com a amiga Lilian Martins em aniversário badalado. Chics!!!







#LótusClubedeTeresina - Um click das queridas Claudete Monteiro com a amiga Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita em reunião badalada. Chics!!!







#Compras — As queridas, Zelita Melo com a filha Polyana Melo, aproveitam uns dias de compras em Sampa, para as suas belíssimas lojas FIL-À-FIL Couture em Teresina. Chics!!!







#SãoPaulo - A querida Valdenê Albino, com a filha Roberta e a neta Joanna Albino curtindo o melhor de Sampa em viagem familiar aproveitam uns dias em Sampa, em companhia também da filha, a médica Renata Albino, em um belíssimo apartamento da família na capital paulista. Chics!!!







#CertificateofAchievement — Um click na princess life Isabella Zayas neta da querida Márcia Soares, que chega em Teresina no dia 31/5, para passar uns dias com a avó. Chics!!!

