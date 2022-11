Hoje (25) às 19h, teremos a Abertura da Exposição Murais Urbanos no Teresina Shopping

#Inscrições

A Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí iniciaram as inscrições até o dia 30/12/2022, no link: https://doity.com.br/circuito-de-ciclismo-caapi-oabpi - para o “1º Circuito de Ciclismo CAAPI/OAB”, que vai acontecer no dia 11/12/2022, no estacionamento da Ponte Estaiada. Imperdível!!!

#Exposição

A querida Fabiano Campos promoverá o coquetel de abertura da Exposição Mitos e Tipos no dia 1°/12, na Montmartre Galeria. Grazie pelo convite da querida Gina Castelo Branco. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (25); Jales Mendes, Tereza Alves, Gilson Sobral Martins Martins, Jefferson Lima, Larissa Belo, Antonio Dias, Denise Marques Sousa Damásio, Paulo Petit, etc. Saúde & Paz!!!

#GrupoGeraldoOliveira

A equipe de profissionais da Ecoclínica esteve na manhã do dia 20/11 na Ação da Associação dos amigos e familiares das pessoas com Autismo - PRISMAS, realizada em parceria com o Grupo Geraldo Oliveira - GGO, no Parque da Cidadania de Teresina/PI. Durante a Ação foram entregues os abafadores auditivos às crianças que fazem parte da Associação, e Placas de “Amigos dos Autistas" aos parceiros. Chics!!!

#MuraisUrbanos

Hoje (25) às 19h, teremos a Abertura da Exposição Murais Urbanos no piso superior do Teresina Shopping - próximo à Praça de Alimentação: haverá uma “Roda de Conversa” com o pintor Nonato Oliveira e seu filho Sérgio Donato. Imperdível!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Parabéns para a aniversariante de hoje (25); Denise Marques Sousa Damásio!!! Linda&Chic!!!







#ColégioEinstein - Um click da querida empresária Iraceara Soares em viagem badalada. Chics!!!







#Sampa - Um click da empresária Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina - em restaurante badalado em São Paulo. Chics!!!







#Amor - Um click dos queridos Benedito Cirilo & Valdenê Albino em #tbt de aniversário realizado na Fazenda NOROESTE. Chics!!!





#Amor - Um click dos queridos empresários Polyana Melo - by Fil-À-Fil & Rondinelle Albino - by NOROESTE em jantar romântico. Chics!!!







#ColôniaLongaense - Um click do jornalista Beto Loyola, que no dia 17/11 recebeu convidados para a 3ª noite da Colônia Longaense, no Gran Hotel Arrey. Chics!!!







#Viagem - Um click da Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium - que embarca dia 27/11 para Balneário Camboriú e retorna no dia 2/12. Chics!!!





