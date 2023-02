#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (3); Ausair Chaib Gomes, Luiza Aguiar, Marco Pires, Eduardo Callegary, Conceição De Maria Barroso Noronha, Eldon Tajra Evangelista, Erotildes Gomes da Silva, Leli Gomes, etc. Saúde & Paz!!!

#Academia

A arqueóloga e cientista Niéde Guidon recebeu o diploma de membro da Academia Piauiense de Letras durante a visita oficial da instituição ao município de São Raimundo Nonato. A cientista tomou posse na Cadeira 24 da Academia Piauiense de Letras em 27/11/2020, de forma virtual. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: nossos vídeos, notas & fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio & Coluna PRISMA no Jornal & Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!

#BailedoPéricles



Hoje (3) acontece o Baile do Péricles, tendo como atração principal o cantor Tatau, ex-vocalista da Banda Araketu, na Mansão Bliss. Imperdível!!!

#Festa

A nossa festa vai acontecer em março e aguardamos a data com todos os detalhes do evento. Imperdível!!!

#Empoderadas

Foi lançada a Série Mulheres Empoderadas do Hospital Getúlio Vargas (HGV), possui 2.500 funcionários, sendo 1.700 do sexo feminino. A proposta é valorizar profissionais que trabalham no Hospital e consiste em divulgar uma série de conteúdos, no formato de vídeos e textos, sobre o cotidiano de mulheres que trabalham no Hospital. Chics!!!







#Posse - Um click da querida Jussara Lima na posse do filho Georgiano Neto para mais um mandato de Deputado Estadual, na Assembleia legislativa do Piauí. Na foto com Milla Bandeira. Chics!!!







#Posse - Um click de Severo Eulálio, eleito para presidir o segundo Biênio da Assembleia Legislativa do Piauí com o deputado Estadual Franzé Silva eleito no primeiro Biênio presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Chics!!!







Posse - Um click do deputado estadual Firmino Paulo, empossado na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Na foto com os seus pais, o ex-deputado estadual e ex-conselheiro Sabino Paulo & Losanne Paulo. Chics!!!







#Lançamento

Um click de Petrônio Portella Filho, que vai lançar no dia 11/2, às 10h, na Academia Piauiense de Letras (APL), o livro 'Mentiras que Contam Sobre a Economia Brasileira'. O escritor nasceu em Teresina, e mora em Brasília. É economista e fez a graduação na UnB, o mestrado na Universidade de Minnesota e o doutorado na Unicamp. Trabalhou no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, depois entrou por concurso na Consultoria do Senado Federal. Petrônio Portella Filho escreveu também 'A Moratória Soberana' e 'Os Sapatos do Espantalho'. Imperdível!!!









#Carnafeijão Um click de Milena Tajra & Jorge Tajra - by Mahogany no Teresina Shopping, em evento badalado. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridas Arlene Mesquita com Regina Marques em formatura badalada. Chics!!!

