#SALIPI2022

Hoje (3) têm início o Salão do Livro do Piauí — SaLiPi, até o dia 12/6, com caráter internacional contando com as presenças do escritor moçambicano Mia Couto e do jornalista e escritor angolano José Eduardo Agualusa, no Complexo Cultural Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Imperdível!!!

#ArraiádoGranf

Hoje (3) as sócias do Granf Clube — by presidente Ana Paula Coimbra Ramalho, se reúnem em um animado Arraiá do Granf Clube, na residência da querida Tânia Miranda. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (3); Clenia Moura Fé, Sônia Rodrigues, Kelly Lima, Josué Ferreira, Walkíria Barros Ibiapina Fortes, Robson Rocha, etc. Saúde & Paz!!!

#Maravilhosas

A Festa Junina das Maravilhosas acontecerá no dia 11/6, no Haras Noroeste, com as comemorações dos aniversários das sócias Aflitos Cardoso, Letícia, Olívia Nogueira e Tyciani Machado. Grazie pelo convite. Chics!!!

#MensagemEletrônica

Parceiros das nossas divulgações enviem Notas&Fotos para o endereço eletrônico: [email protected] -. Aguardo!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Batizado — Um click de Danielle Palha & Caik Arraes, celebrando o Batizado do filho o príncipe Cauê Palha. Danielle Palha veste Alpha Modas Teresina - by Maria Pastora de Brito Veras. Chics!!!







#DiadosEnamorados - Um click de Yasmin Marques & Lucas Almendra Freitas no casamento de Bruno Noronha & Maria Carolina Freitas. Chics!!!







ColégioEinstein - Um click de Iraceara Soares com os netos, Gabriel e Rafaella em ensaio de fotos no #DiadasMães em família. Chics!!!







Amigas - Um click das queridas Kércia Costa e Celina Lages em viagem badalada. Chics!!!







#Encontro - Um click das queridas Normélia Cordeiro Mota Costa, Rosa Dantas, Josélia Dantas e Nailza Meneses em café badalado. Chics!!!

