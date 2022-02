Hoje a Pax União inaugura a filial e promove uma mega ação para sócios e novos associados

#PAXUNIÃO

Hoje (11) a Pax União - Geraldo Oliveira / Diego Oliveira, a amiga nas horas difíceis, inaugura a filial e promove uma mega ação em que podem participar sócios e novos associados. Com consulta oftalmológica. Setor Jurídico, CredPax e sorteios de prêmios. Imperdível!!!

#Palestra

Hoje (11), o Tribunal de Contas do Estado promove uma palestra com o tema “Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”. O ministrante será o advogado Campelo Filho, pós-doutor em Direito e Novas Tecnologias e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Inscrições pelo site do Órgão e será transmitido pelo Canal do TCE no Youtube. Imperdível!!!

#DiadeBeleza

Eu (LS) aproveitei na terça-feira (8) para esmaltar as unhas e melhorar os fios dos meus cabelos com produtos maravilhosos do Salão Hidrate Cabelos Cosméticos - by Mônica Queiroz. Estava vestida no estilo Alpha Modas - by Pastora de Brito. Chics!!!

#Comemoração

O médico Vilmar Paulo comemorou na noite de 9/2, mais um ano de vida com os seus filhos Anita, Gustavo, Vilmar Filho e Fábio, em restaurante badalado. Parabéns!!!

#Decreto

O Prefeito de Teresina - Dr. Pessoa, assinou na tarde de quarta-feira (9), Decreto Municipal determinando que não haverá ponto facultativo no período de Carnaval nos órgãos que compõe a Prefeitura de Teresina. Especificamente, será expediente normal para os servidores do município nos dias 28/2, 1° e 2/3/2022. #FicaDica!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (11); Tony Noronha, Anna Carvalho, Georgia Nunes, Rafael Sales, Letice Soares, Cintia Ferraz, Laécio Borges, etc. Saúde & Paz!!!

#Aprovado

Parabéns ao médico Edvaldo Moura Filho, filho do desembargador Edvaldo Moura e da juíza Celina Freitas de Moura, foi aprovado em três residências médicas: Teresina, Bahia e São Paulo. Chics!!!

#E-mail



Envie Notas&Fotos para o e-mail - lucienneanivers[email protected] - Contatos (86) 99444.0742. Aguardo!!!



#Política - Um click do Dr. Silvio Mendes, celebrando a sua pré-candidatura ao Governo do Piauí, com o vereador de Teresina, Alan Brandão, Bessa Sá e a deputada Margarete Coelho. Dr. Silvio e o time da mudança terão uma grande missão ao longo de 2022. Chics!!!







#Política - Um click de Iracema Portella, que recebeu a visita da Secretária de Infraestrutura de Parnaíba, Gracinha Moraes - para conversa sobre a eleição 2022 e a participação feminina na política - Câmara dos Deputados em Brasília/DF. Chics!!!







#Loja - Um click dos queridos Marcelo Freitas Tapety e Liana Tapety, mais uma loja: agora na Rua Anfrísio Lobão (em frente à Praça dos Skatistas e próximo ao Bolo de Vó). Foto Daniel Paixão. Chics!!!







LitoralPiauiense - Um click das queridas Magnólia Soares Macêdo com a nora Odicicléa e a neta Camila aproveitando uns dias em Parnaíba na belíssima residência do filho fazendeiro Jean Davis Macêdo e da nora Odicicléa Ribeiro Sanção , e na Praia do Coqueiro, na chique residência do filho empresário Igo Macêdo, depois passam uns dias em Fortaleza/CE. Chics!!!











Parabéns para a anestesiologista Graça Nogueira, que aniversariou no dia 9/2/2022!!! Comemorou mais um ano de vida em família. Na foto com o marido o Deputado Federal Flávio Nogueira. Chics!!!







Parabéns para os aniversariantes do dia 9/2/2022; João Vicente Claudino!!! Na foto coma belíssima esposa Josi Carlos Claudino em #tbt de viagem animada. Chics!!!







#Jardim da Ressureição - Um click de Diana Porto e Deusuíta Cunha no Jardim da Ressureição - Cemitério e Crematório Pax União - conferindo os últimos detalhes do Crematório. Chics!!!









