Jusselino Almeida esteve presente na Reunião Ordinária do Rotary Club Teresina Piçarra

#RotaryClubeTeresina

O Governador Rotário 2022/2023 - Jusselino Almeida esteve presente, em visita oficial, na Reunião Ordinária do Rotary Club Teresina Piçarra, que aconteceu na noite de 21/9 em um badalado restaurante. Foram empossados quatro novos companheiros no clube: Alberto Monteiro, Helbert Marciel, Pedro Guimarães e Júlio Arcoverde Jr. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes do dia 26/9; Malaque Santos, Manoel José, Dalcimar Santana, Cris Vasconcelos, Amauri Jucá, Lucas Khristian, Roberta Porto, Paulo César Coutinho, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 25/9; Rafael Carvalho, Gizela Falcão, Aldineide Araujo, Odelita Nunes, Marinna Lima Dias, Caroline Marinho Fortes Rocha, Augusta Rocha Loures Ferraz Ferraz, Wildson Santos, Sérgio Fontenele, Euzeni Dantas Nunes, Cida Schmidt, Bruno Figueiredo, Antônia Queiroz, Alessandra Sales, Lucas Reis, Maíra Lima, Jean Carlos, Maíra Morais de Medeiros, Afra Egípcia, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 24/9; José Wilson Pereira da Silva, Ligia Monteiro, Marilene Menegazzo, Solange Reis Martins, Vallenight Leo, Adriana Mara Baptista, Tita Maciel Alves, Franklin Medeiros, Carlos Alves, Júlia Bandeira, Gilceia Meireles, etc. Felicidades!!!

#Solidariedade

O Lótus Clube de Teresina - presidente - by Zelita Melo, através das anfitriãs do mês de setembro; Elilian Cavalcante Aldora Lebre e Andrelina Albuquerque, realizaram uma reunião solidária com os idosos na Casa Frederico Ozanam - com a diretora da casa, Socorro Ribeiro, no lugar de um jantar. O encontro foi no domingo (25), com Missa, Café da Manhã e entrega de mantimentos das necessidades do local. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Amor - Um click dos empresários Amaury Cruz & Conceição Santana em um badalado restaurante. Chics!!!







#SPA - Um click das queridas Savina Amalia Magalhães e Ingrid Albuquerque, que participaram do Spa - by Honorina Paes landim. Chics!!!







#LótusClubedeTeresina - Um click da querida Josélia Dantas sempre querida e atenciosa com todos. Chics!!!







#Family - Um click dos queridos Felipe Fonseca & Flávia Moura com o filho Felipe em aniversário badalado. Chics!!!







#Amor - Um click de Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita & Ordonio Moita Filho em aniversário badalado. Chics!!!







#ExposiçãoMulheres - Aberta no dia 5/9, no Palácio de Karnak, a Exposição “Pioneiras”, promovida pelo Conselho Estadual de Cultura do Piauí (CEC) - by Nelson Nery Costa, para homenagear a participação da mulher nos espaços de decisão do Piauí. Chics!!!







#Maravilhosas - Um click das queridas Lousane Paulo, Aflitos Cardoso e Olívia Nogueira, em reunião badalada. Chics!!!







#Aniversário - Um click da querida sobrinha Lyandra Lara Carvalho Bezerra, que vai aniversariar no dia 29/9, presença no meu aniversário. Parabéns. Chics!!!









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no