A querida Nailza Meneses vai embarcar no dia 18/2 para Brasília, e depois segue para a cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, para visitar familiares. Chics!!!

A médica endocrinologista pediátrica Jordana Pádua ganhou das primas e amigas festa de despedida de solteira no final de semana. Chics!!!

A querida Josélia Dantas passa o Carnaval em Luís Correia com a família. A empresária Iraceara Nunes passa o Carnaval em Fortaleza/Ce. Já o seu filho o empresário Fabrício Santos - by Colégio Einstein e a nora a servidora pública Dalila Parente passam o Carnaval em Barra Grande/Piauí. A empresária Neythânia Barbosa com o filho Ítalo Sampaio passam o Carnaval em Floriano/PI. Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (17); Paulo Eleuterio, Sheila Dantas Mendes, Francimar Feitosa, Juliano Guedes, Synara Steffany, Natacha Maranhão, Alberto Monteiro Neto, Geris Cunha, etc. Saúde & Paz!!!

O presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado do Piauí - Tiago Santiago e a presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Piauí - Lorena Ibiapina estão organizando nos dias 17 a 19/3/2023, a 46ª Jornada Norte Nordeste de Anestesiologia em Teresina. Imperdível!!!

A nossa badalada festa vai acontecer em março: eu (Luciêne Sampaio) e a querida amiga Katia Cristina (Katia Poderosa) aguardamos a data com todos os detalhes do evento, para começarmos a divulgação. Imperdível!!!

A Missa de Sétimo Dia do falecimento da estudante de medicina Flávia Wanzeler Sampaio será realizada no dia 18/2, na Igreja de Nossa Senhora das Candeias, às 19h. Amém!!!



Diariamente: nossos vídeos, notas & fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio & Coluna PRISMA no Jornal & Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#DiálogosConstrução - Um click do presidente do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon Teresina), Guilherme Fortes, que participou de um Grupo de Trabalho, em Brasília, relacionado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Foram apresentados Projetos e Orçamentos para maior assertividade no lançamento. O presidente também teve a oportunidade de visitar a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que tem como ministro o piauiense Wellington Dias. Durante o tempo na capital do país, ainda esteve com o deputado Átila Nunes para tratar de expectativas para o setor, como a preservação e apoio ao Fundo de Garantia. Chics!!!







#DiadeConsulta - Um click com o querido amigo Dr. Marcos Aurélio Monteiro Araújo em #DiadeConsulta oftalmológica. Chics!!!







#Parabéns - Para o fofo Heitor Cortez, que completou 5 Aninhos!!! Filho dos empresários Victor Cortez & Manuela Cortez e neto da minha querida amiga Regina Marques. A comemoração foi em grande estilo no Restaurante Favorito Forneria. Chics!!!







#Aniversário - Parabéns para a querida Euzi Evangelista!!! Nas fotos com as queridas Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina, Maria Doralice Evangelista, Barbara Noronha, Lúcia Evangelista Noronha e Gardênia Evangelista em restaurante badalado. Chics!!!







#Carnaval - Um click de Maxwell Barbosa e Neylyara Rejane (Marketing do Grupo Geraldo Oliveira / Pax União), Iete Melo (Coordenadora do RH do Grupo Geraldo Oliveira / Pax União) com o amigo Felipe Vasconcelos em evento badalado. Chics!!!





















