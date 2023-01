No dia 12/1 acontece a posse da nova diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Piauí

#PossenoSEBGE/Piauí

No dia 12/1, às 19h acontece a posse da nova diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, tendo Antônio Florentino de Souza Filho como presidente, reeleito para o Triênio 2023/2026, no auditório do CREA/PI, em Teresina, Francisco Luís Costa Sousa está na vice-presidência, e Paulo Afonso Brandão Alexandrino, como secretário geral. Chics!!!

#Segundouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (9); Constância Tomaz da Silva, Assunção Lages, Amandah Paz, Marcelo Correia, Irineu Holanda, Gessivaldo Isaias, Rejane Oliveira, etc. Saúde & Paz!!!



#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 8/1; Francisco José Ferreira Sampaio, Ildete Moura Marques, Mayara Lopes, Thati Piza, Ravyanne Lavor, Ivana Leal, Eraldo Lopes Santos, Sueli França, José Alberto Lemos Duarte, Aloísio Luz, Guilherme Fortes, Crika Cerqueira, Viviene Machado, Liuce Santos, Rita Macedo, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 7/1; Luiz Galvão, Aloísio Luz, Daniel Sobreira, Viviene Machado, Roberto Muniz Dias, João José Alencar, Guilherme Fortes, Crika Cerqueira, Liuce Santos, Rita Macedo, etc. Felicidades!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Posse - Um click do Desembargador Hilo de Almeida com os deputados Francisco Costa, Júlio César Lima, Henrique Pires e do Reitor da UFPI Gildásio Guedes. Chics!!!







#Posse - Um click do presidente do TJ/PI Hilo de Almeida com o secretário de Administração Samuel Pontes em evento de posse. Chics!!!







#Posse - Também foram eleitos os desembargadores Manoel de Sousa Dourado como vice-presidente, Olímpio José dos Passos Galvão como corregedor-geral e José Ribamar Oliveira como corregedor extrajudicial e diretor da Escola Judiciária, etc. FOTOS: RENATO ANDRADE E THIAGO AMARAL. Chics!!!







#Posse - Um click antes da posse da presidência do Tribunal de Justiça do Piauí, os amigos Antônio Brandão, Sérgio Martins, futuro Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desembargador Hilo Almeida, que tomou posse, e o advogado Nelson Nery Costa em reunião no Piancó Gastronomia. Chics!!!





#NovosDirigentesdoSebrae/Piauí

Tomam posse no dia 10/1 às 17h, o advogado, agropecuarista e vice-presidente do Sistema Faepi/Senar, Filemon José Francisco de Souza Nogueira Paranaguá, tomará posse na presidência do Conselho Deliberativo Estadual, CDE, do Sebrae / Piauí, na sede do Sebrae em Teresina. Também será empossada a diretoria executiva da instituição para o quadriênio 2023/2026. Essa diretoria é composta por três diretores: superintendente, técnico e administrativo-financeiro. Na Superintendência, assumirá o advogado Júlio César de Carvalho Lima Filho. O advogado Mário Lacerda assumirá a Diretoria Administrativo-Financeira. O bacharel em Ciências Contábeis, Delano Rocha, será reconduzido à Diretoria Técnica. O novo Conselho Fiscal da instituição também será empossado na reunião administrativa, sendo este Conselho composto por três membros efetivos e três suplentes. Um click de Júlio César Filho, Mário Lacerda, Filemon Paranaguá, Freitas Neto e Delano Rocha. Chics!!!









#Family - Um click da arquiteta Lavínia Brandão com os filhos André Brandão Costa e Ricardo Brandão Costa e a filha Alice Brandão Costa, em um abraço carinhoso de #Mãe&Filhos. Chics!!!









#Praia - Um click de Fernanda Balbuena & Ricardo Brandão Costa, que estão grávidos: pense na felicidade dos avós Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão. Chics!!!







#Praia - Um click do juiz Almir Tajra & Edna Tajra aproveitando dias de sol e mar no litoral. Chics!!!





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no