No dia 20/7, acontecerá o Workshop do Ecossistema de Inovação em Teresina

#SeleçãodeEstágio

O escritório de advocacia Max Neiva, referência em Direito Médico e Empresarial, está com processo seletivo de estágio aberto para acadêmicos do último ano do curso de Direito. As etapas serão: análise de currículo, análise de notas da faculdade e entrevista. O envio de currículo e histórico de notas deverá ser efetuado para o e-mail [email protected] — até o dia 20/7/2022. #FicaDica!!!

#64Anos

As comemorações dos 64 Anos da loja sucesso em qualquer lugar já começaram: a Campanha de Aniversário Paraíba, “Um Festão de Ofertas”, são ofertas diariamente nas lojas físicas, no aplicativo e no site em seus mais variados setores. Durante 45 dias, até o mês de agosto, são promoções imperdíveis para o consumidor. Aproveite!!!

#WorkshopdoEcossistema

No dia 20/7, a partir das 8h, acontecerá o Workshop do Ecossistema de Inovação em Teresina. O evento reunirá empreendedores, representantes da prefeitura e do governo estadual e profissionais de instituições acadêmicas e de ciência, tecnologia e inovação. #FicaDica!!!

#Segundouuuu

Parabéns para os aniversariantes do dia 18/7; Milton Borges, Silvania Pires Martins, Tiago Humberto, Jésus Carvalho, Maristela Mauler Gruber, José Mario, Marcelo Portella, Luísla Bottino, Ubaldino Vital Moura Filho, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 17/7; Aloisio Evangelista, Eduardo Neres, Beatriz Santtos, Eussivan Oliveira, Valdecy Pereira, Gilberto Amaral (in-memoriam), Valéria Magalhães, Junior Alves Dourye, Giovana Alves, Eliane Lima, Cícero Cardoso, Karina Dias, Diana Villa, Rosangela Castro, Eduardo Neves, Dário Medeiros, Marina Oliveira, Isabel Ribeiro, Antonella Croce Facundes, Mágnum Rógeres, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 16/7; Adriane Radecki Ziegert, Ticianny Machado, Ginna Gleide Santos, Josy Neves, Diego Gomes, Lorena Andrade, Gidaltti Tavares, Perla Paranhos, Eliane Barros, Charles Costa, etc. Felicidades!!!



#Family — Parabéns para o aniversariante do 10/7, o empresário Adão Rodrigues dos Santos!!! Ganhou comemoração especial organizada pela esposa Socorro Santos dos Santos, com a família reunida. Chics!!!







#Diploma — Ricardo Brandão Costa recebendo o Diploma do MBA em London Business School, agora formado: em uma das três melhores escolas do mundo em Gestão de Negócios. Na foto com a sua esposa Fernanda Balbuena, no Reino Unido, em frente o Big Ben. Ricardo é filho dos meus queridos amigos; Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão. Chics!!!







#Hotel — Um click da querida Josélia Dantas curtindo férias na Europa. Na foto no Hotel em Praga. Chics!!!







#Consultório - Um click das queridas Caroline Siva com a irmã Drª Cintia Silva em conversa animada. Chics!!!





#LojãodoPeixePremium - A empresária Rainha dos Pescados — Marinalda Oliveira, organizou o Jantar Romântico para o ganhador da Promoção do Dia dos Namorados da sua Butique do Peixe — Ícaro Brasileiro e seus convidados no Dom Nelore Leste — com direto ao jantar para 4 pessoas, prêmios, fotos e muita animação. Chicsl!!!











#PousadaJuventus — Um click da empresária Jayanna Moura Soares — by Adlux Cosméticos, curtiu férias na incrível Pousada Juventos, em Barra Grande / Piaui. Chics!!!







#SPANoris — Um click da querida Regina Bezerra curtindo uma semana de saúde e bem-estar, no SPA — by Honorina Paes Landim. Chics!!!





#Family — Um click de Joana Lúcia Nogueira & Ataliba Nogueira reunida com os filhos, noras e netos. Desde 2015 a família não se reunia no mesmo local simultâneo. Na foto com os filhos; Leonardo Nogueira, Cely Nogueira, Gustavo Nogueira e Luciano Nogueira. No casamento de; Cely & Carlos Alexandre, Gustavo & Mónica e Luciano & Silvana, foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA. Saudades de vocês!!! Chics!!!

















