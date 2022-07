O advogado Téssio Tôrres foi nomeado como novo desembargador do TRT-PI da 22ª Região

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (25); José Nunes, Rosa Maria Ferreira, Sarah Scarcela Leite, Aílton De Lima Soares, Viviane Moura Bezerra, Francinete Veloso, Nenem Chaves, Dinha Melo, Cristovão Santana Braga, Esmeralda Candida Maria da Costa Almeida, Antonio Neto, Flavia Moura, Ernesto Lincoln Marinho Magalhães, Roberta Ferro, etc. Saúde & Paz!!

#Domingo

Para os aniversariantes de domingo (24); Rosinha Rufino, Julieta Freitas Pires, Gustavo Wilker, José Domingos Teixeira, Miguel Linhares Azevedo, Bruno Sampaio Martins, José Maria Vasconcelos, Jonas Ribeiro, Herlani Dias, Julyano Ode, Peterson Marques, Manoel Dantas, Hermes Coêlho, Marcos Vinicius Castro, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (23/7); Lilian Pereira, Carlota Pinto Sousa Pinto, Moyses Castelo Branco, Kassia Rodrigues, Jorge Machado, Talissa Monteiro, Socorro Silva, Isolda Monteiro, Isabela Rocha, Silvana Coelho Nogueira, Fernando Said Filho, Claudia Melo, Inêz Fortes, Claudio Sousa, Kaio Stronda, Jadyel Alencar, Leonidas Aquino, Isolda Monteiro, Pablo Dantas, Antonio Libório Sancho, etc. Felicidades!!!

#Aniversário

Comemoraremos a vida: já na organização do meu aniversário (26/8), o local a ser confirmado em breve, acontecerá o nosso primeiro evento de 2022, em grande estilo. Aguardem. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Livro - No dia 5/6 os queridos Nelson Nery Costa, André Brandão Nery Costa e James Gomes Pereira, realizaram solenidade de lançamento do livro Código Civil e Legislação Correlata, no Centro Cultural “José Roberto Tadros”. Na foto com o advogado Alexandre Magalhães Pinheiro. Chics!!







#Parabéns para o aniversariante de hoje (25); José Nunes!!! Na foto com os filhos, José Filho — Construtora Estrutural, Dr. Jocerlano Sousa e o empresário Fabrício Santos. Chics!!!







#Nomeada — Um click da advogada e professora Liana Mota Portela, que recebeu a portaria de nomeação como membro da Comissão de Direito Empresarial, Compliance e Governança Corporativa da OAB/PI. Linda&Chic!!!







#BodasdePapel — No dia 24/7, o deputado estadual Marden Menezes e a biomédica Mariel Oliveira comemoraram o primeiro ano de casamento. Na foto com os filhos de Marden Luiz e Alice. Chics!!!







#Inauguração — Um click da empresária Lívia Aguiar Nogueira com sua sogra, a senadora Eliane Nogueira na inauguração de sua loja Luiza Barcelos. Presenças das queridas Tálita Neiva, Vera Lobão, Sinhá Aragão, Cristiane Nogueira e Iracema Rocha. Chics!!!







#Famiy — Um click da querida Fernanda Carneiro de férias com a família reunida em Sampa, já visitaram o zoológico, shoppings, restaurantes badalados, etc. Chics!!!

















