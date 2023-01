#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (27); Socorro Melo, Gisele Estrela de Carvalho, Carlos Salinas, Adalgisa Palmeira Dias Marques, Eliardo Cabral, etc. Saúde & Paz!!!

#Bloco

O Bloco de Carnaval "Pinto na Morada" - by Alexandre Sá e Raulino Neto, vai realizar o tradicional Carnaval no dia 19/2, ao som do Grupo Melhor de 3 e a Banda Amuleto à Pracinha do Bairro Morada do Sol. A concentração do Bloco contará com Orquestra de Frevo e Marchinhas, Bonecos Gigantes de Olinda e a presença do Rei e Rainha do Carnaval. Imperdível!!!

#Concurso

A Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da SEMCASPI, promoveu a pré-seleção do concurso “Majestades” do Carnaval Teresina 2023. O evento reuniu duas categorias - Rei e Rainha da pessoa idosa/ da pessoa com deficiência. Foram selecionados 5 casais e o concurso oficial será no dia 3/2/2023. Imperdível!!!

#RiodeJaneiro

Aniversariante do dia 5/1, é o arquiteto Ronaldo Veras, que vai comemorar a data no Rio de Janeiro, no dia 4/2, no Baile da Narcisa - by Narcisa Tamborindeguy, no Fairmont Rio. Chics!!!

#Family - Um click dos médicos João Mádison Nogueira Filho & Sara Barbosa Nogueira comemoraram o primeiro ano do filho caçula João Mádison Neto. Parabéns!!!







#Carnafeijão - Um click da querida Regina Célia Bezerra participou da organização e do evento em prol das Ações do Rotary Clube Teresina Fátima. Chics!!!







#Parabéns para a querida aniversariante de hoje (27); Adalgisa Palmeira Dias Marques!!! Na foto com as amigas do Grupo Maravilhosas. Chics!!!







#Glamour - Um click no belíssimo estilo da empresária Ana Carolina Moreira. Linda&Chic!!!





#Parabéns - Um click da belíssima delegada Júlia Leite, que aniversariou no dia 13/1!!! Linda&Chic!!!





#Empoderada - UM click da querida empresária Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, que está cheia de novos projetos para 2023. Aguardem. Linda&Chic!!!





#BodasdeCristal - Um click dos empresários Polyana Melo Albino & Rondinelle Albino, celebraram 15 Anos de uma Feliz União Conjugal, no dia 26/1. São pais dos belíssimos Arthur e Heloísa. Chics!!!



