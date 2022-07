O BNB está com uma exposição aberta, na Galeria de Arte do Mercado Velho, até 31/8

#Exposição

O Banco do Nordeste está com uma exposição aberta, na Galeria de Arte do Mercado Velho, até 31/8. Artistas da mostra, estão Fernando Costa, Mestre Expedito, Nonato Oliveira, Torquato Neto, etc. A exposição faz parte das comemorações aos 70 Anos do BNB. Imperdível!!!

#CasacorSampa

As queridas, Mirelli, Karine Holanda, Mariana Paulo, Kércia Costa e Cristiane Fonseca, participam da Casacor São Paulo/2022. A maior mostra de arquitetura, ‘design’ de interiores e paisagismo das Américas. Aproveitaram para tirar a famosa foto no Roi Mediterranee. Chics!!!

#BodasdeSafira ou Turmalina



Os odontólogos, Rodrigo Martins & Samya Martins comemoraram no dia 7/7, 16 anos de uma feliz união conjugal. Dezesseis Anos de Casados representam um momento muito especial na vida de qualquer casal, visto que simbolizam a comemoração de união e muito amor. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (8); Nazaré Ferreira, Sônia Carvalho, Sonia Gomes, Kartegiane Oliveira, Isabel Cardoso, Kalina Rameiro, etc. Saúde & Paz!!!

#BodasdeAzeviche

Os queridos, Flávio Nogueira & Graça Nogueira comemoram comemoraram no dia 7/7, 43 anos de casados. Representa uma verdadeira conquista. Hoje em dia, manter um casamento firme e forte ao longo desses anos todos são para pouquíssimos casais. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais — Facebook (Lucienne Sampaio) — Tik Tok — Instagram — Lucienne.Sampaio — Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Um click d professora Gemma Galgani, com a sua filha a aniversariante do dia 7/7; Drª Izabel Barroso Mendes, advogada e assessora da presidência do Tribunal de Justiça do Piauí! Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante do dia 6/7; Luiz Gonzaga Viana!!! Na foto com a esposa Gilka Viana e o radiologista, Daniel Martins, em casamento badalado. Chics!!!

#Livro — Um click de André Brandão Nery Costa, José James Gomes Pereira e Nelson Nery Costa, e convidados, na solenidade de lançamento do livro Código Civil e Legislação Correlata, no dia 5/7, no Centro Cultural “José Roberto Tadros”. Chics!!!











